В московском аэропорту женщина заявила, что имеет при себе бомбу

Аэропорт "Шереметьево". Фото: росСМИ

Во втором по величине московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье, 24 марта, женщина заявила, что имеет при себе бомбу. Известно, что гражданка успела сесть на рейс в Ереван, но самолет не взлетел.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, после посадки на рейс в Ереван в "Шереметьево" одна из пассажирок заявила, что у нее в ручной клади бомба.

По словам других пассажиров, она кричала и вела себя неадекватно.

На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, проводятся соответствущие меры.

Самолет рейса Москва — Ереван. Фото: росСМИ

Известно, что самолет Boeing 737-800 должен был вылететь в 14:30 по московскому времени, однако рейс Москва — Ереван задержали по меньшей мере на час.

Напомним, 22 марта в московском торговом центре "Крокус" произошла стрельба, после чего здание подожгли.

ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту, сообщая, что террористы якобы двигались в сторону украинской границы и имели там связи.

Заместитель председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал факты, доказывающие непричастность украинской стороны.

Вечером 23 марта в московском торговом центре "Крокус" завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.