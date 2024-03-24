В московском аэропорту женщина заявила, что имеет при себе бомбу
Во втором по величине московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье, 24 марта, женщина заявила, что имеет при себе бомбу. Известно, что гражданка успела сесть на рейс в Ереван, но самолет не взлетел.
Об этом сообщают российские СМИ.
В Шереметьево сообщили о бомбе 24 марта
Так, после посадки на рейс в Ереван в "Шереметьево" одна из пассажирок заявила, что у нее в ручной клади бомба.
По словам других пассажиров, она кричала и вела себя неадекватно.
На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, проводятся соответствущие меры.
Известно, что самолет Boeing 737-800 должен был вылететь в 14:30 по московскому времени, однако рейс Москва — Ереван задержали по меньшей мере на час.
Напомним, 22 марта в московском торговом центре "Крокус" произошла стрельба, после чего здание подожгли.
ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту, сообщая, что террористы якобы двигались в сторону украинской границы и имели там связи.
Заместитель председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал факты, доказывающие непричастность украинской стороны.
Вечером 23 марта в московском торговом центре "Крокус" завершилась спасательная операция. За сутки из-под завалов извлечены 133 тела, из них удалось идентифицировать 50 человек.
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