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У Франції оголосили найвищий рівень надзвичайної ситуації — що сталося

25 березня 2024 07:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Франції оголосили найвищий рівень надзвичайної ситуації — що сталося
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що в країні оголосили найвищий рівень Vigipirate, що є системою оповіщення нацбезпеки. Таким чином наразі у Франції "надзвичайна ситуація нападу".

Про це Габріель Атталь повідомляє у соцмережі X у неділю, 24 березня.

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Чому Франція оголосила найвищий рівень Vigipirate

Французький прем'єр пояснив, що президент Емманюель Макрон після теракту в Підмосков'ї в Росії скликав Раду оборони та національної безпеки.

"Враховуючи, що "Ісламська Держава" взяла на себе відповідальність за напад, а також загрози нашій країні, ми вирішили підняти позицію Vigipirate до найвищого рівня: екстрений напад", — зазначив Атталь.

Скриншот повідомлення з сторінки в соцмережі Х прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя
Скриншот-повідомлення зі сторінки в соцмережі Х прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя

Як відомо, Vigipirate — це система національної безпеки Франції, слово означає пильність та захист об'єктів від ризику терористичних атак. Система складається з трьох рівнів: "пильність", "підвищена безпека/ризик нападу" та "надзвичайна ситуація нападу".

Що відомо про теракт в ТРЦ "Крокус" у Підмосков'ї

Нагадаємо, що в торговельному центрі "Крокус Сіті Холл" в Підмосков'ї сталася стрілянина та розгорілася пожежа в п'ятницю, 22 березня. Внаслідок теракту станом на 24 березня відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

Також ми писали, що ФСБ РФ звинуватила Україну в причетності до стрілянини в Москві. Однак згодом відповідальність за теракт у ТРЦ "Крокус" взяла на себе ІДІЛ. Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт помстою РФ за боротьбу проти ісламістів.

Крім того, США спростували заяви Росії про "причетність" України до теракту й вказали на участь у ньому ІДІЛ.

теракт
Франція
Емманюель Макрон
безпека
Росія
ТЦ Крокус

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