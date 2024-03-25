Во Франции объявили самый высокий уровень чрезвычайной ситуации — что произошло

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране объявили самый высокий уровень Vigipirate, являющийся системой оповещения нацбезопасности. Таким образом, сейчас во Франции "чрезвычайная ситуация нападения".

Об этом Габриэль Атталь сообщает в соцсети X в воскресенье, 24 марта.

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Почему Франция объявила самый высокий уровень Vigipirate

Французский премьер объяснил, что президент Эмманюэль Макрон после теракта в Подмосковье в России созвал Совет обороны и национальной безопасности.

"Учитывая, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение, а также и угрозы нашей стране, мы решили поднять позицию Vigipirate до самого высокого уровня: экстренное нападение", — отметил Атталь.

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х премьер-министра Франции Габриэля Атталя

Как известно, Vigipirate — это система национальной безопасности Франции, слово означает бдительность и защиту объектов от риска террористических атак. Система состоит из трех уровней: "бдительность", "повышенная безопасность/риск нападения" и "чрезвычайная ситуация нападения".

Что известно о теракте в ТРЦ "Крокус" в Подмосковье

Напомним, что в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба и разгорелся пожар в пятницу, 22 марта. В результате теракта по состоянию на 24 марта известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

Также мы писали, что ФСБ РФ обвинила Украину в причастности к стрельбе в Москве. Однако впоследствии ответственность за теракт в ТРЦ "Крокус" взяла на себя ИГИЛ. Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт местью РФ за борьбу против исламистов.

Кроме того, США опровергли заявления России о "причастности" Украины к теракту и указали на участие в нем ИГИЛ.