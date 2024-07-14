Замах на Трампа — у ФБР розпізнали стрілка

У ФБР підтвердили особу, яка стріляла у Трампа — що відомо
У Федеральному бюро розслідувань підтвердили, що особою, яка стріляла у колишнього президента США Дональда Трампа, дійсно є Томас Меттью Крукс. Для розпізнання особи було проведено ДНК-аналіз.
Про це повідомило BBC.
Хто стріляв у Трампа
На Трампа скоїли замах під час мітингу у штаті Пенсільванія. Федеральне бюро розслідувань підтвердило інформацію про те, що нападником, який стріляв Трампа дійсно є 20-річний Томас Меттью Крукс.
Зазначається, що хлопець був місцевим жителем — з Бетел-Парку у Пенсільванії, неподалік від Батлера (місце спроби вбивства).
"Продовжується активне розслідування, і всіх, хто має інформацію, яка може допомогти в розслідуванні, ми заохочуємо надсилати фотографії або відео", — зазначили журналісти представника ФБР.
Крукс був застрелений агентами ФБР. Для підтвердження його особистості було проведено ДНК-аналіз, оскільки документів із собою в стрілка не було.
У заяві ФБР додається, що ситуація залишається "активним і триваючим розслідуванням". Адже мотив залишається незрозумілим.
Проте в соцмережах почали поширювати відео, де хлопець, який називає себе Томасом Меттью Круксом каже: "Я не ненавиджу республіканців. Я ненавиджу Трампа. І вгадайте що? Ви взяли не того хлопця". Чи є це відео справжнім не відомо.
Білий дім повідомив, що Президент Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця. Також ми повідомляли про реакцію Байдена на замах — він наголосив, що в Америці немає місця насиллю.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.
Ілон Маск також відреагував на стрілянину в кандидата на президентських виборах США Дональда Трампа. Він побажав йому одужання.
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