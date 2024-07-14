Покушение на Трампа — в ФБР распознали стрелка

Бывший президент США Дональд Трамп во время покушения. Фото: Reuters

В Федеральном бюро расследований подтвердили, что лицом, стрелявшим в бывшего президента США Дональда Трампа, действительно является Томас Мэттью Крукс. Для распознавания личности был проведен ДНК-анализ.

Об этом сообщило BBC.

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Кто стрелял в Трампа

На Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. Федеральное бюро расследований подтвердило информацию о том, что нападающим, стрелявшим Трампа действительно является 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Отмечается, что парень был местным жителем из Бетел-Парка в Пенсильвании, недалеко от Батлера (место попытки убийства).

"Продолжается активное расследование, и всех имеющих информацию, которая может помочь в расследовании, мы поощряем присылать фотографии или видео", — отметили журналисты представителя ФБР.

Крукс был застрелен агентами ФБР. Для подтверждения его личности был проведен ДНК-анализ, поскольку документов с собой в стрелках не было.



В заявлении ФБР добавляется, что ситуация остается "активным и продолжающимся расследованием". Ведь мотив остается неясным.

Однако в соцсетях начали распространять видео, где парень, называющий себя Томасом Мэттью Круксом, говорит: "Я не ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня". Является ли это видео настоящим неизвестно.

Белый дом сообщил, что Президент Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца. Также мы сообщали о реакции Байдена на покушение – он подчеркнул, что в Америке нет места насилию.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Илон Маск также отреагировал на стрельбу в кандидата на президентских выборах США Дональда Трампа. Он пожелал ему выздоровления.