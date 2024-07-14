Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ФБР подтвердили стрелявшего в Трампа — что известно arrow

В ФБР подтвердили стрелявшего в Трампа — что известно

14 июля 2024 10:15
Валерия Барановская - редактор
Покушение на Трампа — в ФБР распознали стрелка
Бывший президент США Дональд Трамп во время покушения. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

В Федеральном бюро расследований подтвердили, что лицом, стрелявшим в бывшего президента США Дональда Трампа, действительно является Томас Мэттью Крукс. Для распознавания личности был проведен ДНК-анализ.

Об этом сообщило BBC.

Читайте также:

Кто стрелял в Трампа

На Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. Федеральное бюро расследований подтвердило информацию о том, что нападающим, стрелявшим Трампа действительно является 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Отмечается, что парень был местным жителем из Бетел-Парка в Пенсильвании, недалеко от Батлера (место попытки убийства).

"Продолжается активное расследование, и всех имеющих информацию, которая может помочь в расследовании, мы поощряем присылать фотографии или видео", — отметили журналисты представителя ФБР.

Крукс был застрелен агентами ФБР. Для подтверждения его личности был проведен ДНК-анализ, поскольку документов с собой в стрелках не было.

В заявлении ФБР добавляется, что ситуация остается "активным и продолжающимся расследованием". Ведь мотив остается неясным.

Однако в соцсетях начали распространять видео, где парень, называющий себя Томасом Мэттью Круксом, говорит: "Я не ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня". Является ли это видео настоящим неизвестно.

Белый дом сообщил, что Президент Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца. Также мы сообщали о реакции Байдена на покушение – он подчеркнул, что в Америке нет места насилию.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Илон Маск также отреагировал на стрельбу в кандидата на президентских выборах США Дональда Трампа. Он пожелал ему выздоровления.

США нападение ФБР Дональд Трамп стрельба покушение ДНК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля