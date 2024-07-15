Замах на Дональда Трампа — інтерв'ю експрезидента США

Колишній президент США Дональд Трамп після вистрілу в нього. Фото: Reuters

Трамп розповів, як відвертання голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя під час замаху на експрезидента США у суботу, 14 липня. Він також пояснив, чому підняв кулак і як бажання продовжувати виступ залишалося з ним навіть після того, як стрілець Томас Метью Крукс поранив його у вухо.

Про це повідомило видання Mail.online у понеділок, 15 липня.

Читайте також:

Що говорив Трамп після замаху на його вбивство

У своєму інтерв'ю Дональд Трамп розповів про те, як дивом вижив під час замаху на нього у Пенсільванії в суботу, 14 липня. Колишній президент США поділився тим, як йому вдалося врятуватися від смерті.

"Я рідко відводжу погляд від натовпу. Якби я не зробив цього в той момент, ми б не розмовляли сьогодні, чи не так?" — сказав Трамп.

Трамп зазначив, що трохи повернувся вправо, щоб прочитати таблицю нелегальних іммігрантів.

"Найнеймовірнішим було те, що я не просто повернувся, але й повернувся в потрібний час і в потрібний бік. Якби я повернувся лише на пів оберта, це дозволило б вдарити у задню частину мозку. Шанси, що я зроблю ідеальний поворот, мабуть, становлять одну десяту відсотка, тому я не повинен бути тут", — додав він.

Стрільцю Томасу Метью Круксу вдалося кулею поранити вухо Трампа, сам кандидат у президенти не постраждав. Його виштовхали зі сцени співробітники Секретної служби, але після того, як він показав стиснутий кулак присутнім.

Трамп підійняв кулак після замаху на нього. Фото: Brendan McDermid, Reuters

"Багато людей кажуть, що це найвідоміше фото, яке вони коли-небудь бачили. Вони мають рацію, але я не помер. Зазвичай потрібно померти, щоб мати культові фото", — сказав Трамп.

Він сказав, що хоче, щоб його шанувальники знали, що з ним все гаразд "і що Америка йде вперед, ми йдемо вперед, що ми сильні". Трамп зауважив, що енергія, яка виходила від людей у ​​той момент, була неймовірною.

"Вони просто стояли там. Важко описати, як це було, але я знав, що світ дивиться. Історія розсудить це, і я знав, що повинен повідомити їм, що все гаразд", — зазначив Трамп.

Розслідування на місці перестрілки. Фото: Brendan McDermid, Reuters

Він висловив хвалу своїм прихильникам, які залишилися спокійними, попри стрілянину.

"У багатьох місцях, особливо на футбольних іграх, ви чуєте один постріл, усі біжать. Тут було багато пострілів, і вони залишилися. Я люблю їх. Вони такі чудові люди", — заявив республіканець.

Після стрілянини Трамп прийняв телефонний дзвінок Джо Байдена, сказавши, що президент був "дуже добрим". Щодо стрілянини, Трамп сказав, що "реальність тільки встановлюється". Він додав, що стрільця вбили "одним пострілом прямо між очей".

Попри суперечки, Трамп високо оцінив роботу Секретної служби. Він отримав синець на руці від того, що співробітник спецслужб тримав його на підлозі.

"Я хотів продовжувати говорити, я хотів продовжувати говорити, але мене щойно застрелили. Це дуже сюрреалістичний досвід, і ви ніколи не знаєте, що ви збираєтеся робити, поки не станеться щось подібне",— зауважив експрезидент США.

Трамп, який часто викликав розбіжності в американській політиці, тепер планує у четвер, 18 липня, виступити з промовою, яка могла б об’єднати націю.

"Це шанс об’єднати країну. Мені дали такий шанс. Це дійсно шанс об’єднати всю країну і навіть увесь світ. Промова буде значно іншою, ніж це було б два дні тому", — сказав він.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці про стрільця у Трампа. Жителі містечка, де проживав Томас Метью Крукс, та люди, з якими він був знайомим, прокоментували подію.

Ми повідомляли, що під час замаху на Трампа загинув пожежник Корі Комператоре, а двоє інших людей зараз перебувають у лікарні із серйозними пораненнями.