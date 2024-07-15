З'явилась інформація про жертви після замаху на Дональда Трампа

Пожежник Корі Компаторе з родиною. Фото: Facebook родини Комператоре

З'явились подробиці щодо жертв замаху у Пенсильванії на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Вже відомо, що на місці загинув пожежник Корі Комператоре, а двоє інших людей зараз перебувають у лікарні з серйозними пораненнями.

Про це у неділю, 14 липня повідомляє CNN.

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За словами губернатору штату Пенсильванія Джоша Шапіро, Корі загинув намагаючись захистити свою родину під час пострілів. Губернатор наказав приспустити прапори на згадку про Комператоре.

"Корі був чоловіком, батьком, волонтером-пожежником, героєм, який захищав свою родину від цих куль. Ми всі повинні підтримати його сім’ю та всіх поранених у наших молитвах", — сказав президент Джо Байден у зверненні з Овального кабінету.

Хто ще постраждав від пострілів злочинця

За даними поліції штату Пенсільванія, в результаті інциденту, крім Комператоре, ще двоє людей отримали серйозні поранення. 57-річний Девід Датч із Нью-Кенсінгтона, штат Пенсільванія, та 74-річний Джеймс Копенгавер із міста Мун-Тауншип, штат Пенсільванія, перебувають у стабільному стані.

"Поліція штату Пенсільванія продовжує невтомно працювати разом з нашими федеральними, державними та місцевими партнерами, поки це розслідування триває", — сказав комісар поліції штату Крістофер Періс.

Американська платформа збору коштів GoFundMe зібрала для сімей жертв понад $3 мільйони. За даними вебсайтe, надійшло понад 42 000 пожертв.

Раніше стало відомо, що прибічники кандидата в президенти США Дональда Трампа звинувачують поліцію у бездіяльності. Нібито снайпери бачили злочинця, але не стріляли.

А Ілон Маск побажав Дональду Трампу скоріше одужати.