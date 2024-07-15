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Під час нападу на Трампа загинув пожежник — хто ще став жертвами снайпера

15 липня 2024 05:02
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
З'явилась інформація про жертви після замаху на Дональда Трампа
Пожежник Корі Компаторе з родиною. Фото: Facebook родини Комператоре
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

З'явились подробиці щодо жертв замаху у Пенсильванії на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Вже відомо, що на місці загинув пожежник Корі Комператоре, а двоє інших людей зараз перебувають у лікарні з серйозними пораненнями.

Про це у неділю, 14 липня повідомляє CNN.

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Що відомо про жертву снайпера

За словами губернатору штату Пенсильванія Джоша Шапіро, Корі загинув намагаючись захистити свою родину під час пострілів. Губернатор наказав приспустити прапори на згадку про Комператоре.

"Корі був чоловіком, батьком, волонтером-пожежником, героєм, який захищав свою родину від цих куль. Ми всі повинні підтримати його сім’ю та всіх поранених у наших молитвах", — сказав президент Джо Байден у зверненні з Овального кабінету.

Хто ще постраждав від пострілів злочинця

За даними поліції штату Пенсільванія, в результаті інциденту, крім Комператоре, ще двоє людей отримали серйозні поранення. 57-річний Девід Датч із Нью-Кенсінгтона, штат Пенсільванія, та 74-річний Джеймс Копенгавер із міста Мун-Тауншип, штат Пенсільванія, перебувають у стабільному стані.

"Поліція штату Пенсільванія продовжує невтомно працювати разом з нашими федеральними, державними та місцевими партнерами, поки це розслідування триває", — сказав комісар поліції штату Крістофер Періс.

Американська платформа збору коштів GoFundMe зібрала для сімей жертв понад $3 мільйони. За даними вебсайтe, надійшло понад 42 000 пожертв.

Раніше стало відомо, що прибічники кандидата в президенти США Дональда Трампа звинувачують поліцію у бездіяльності. Нібито снайпери бачили злочинця, але не стріляли. 

А Ілон Маск побажав Дональду Трампу скоріше одужати.

США Дональд Трамп стрілянина замах

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