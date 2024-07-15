Появилась информация о жертвах после покушения на Дональда Трампа

Пожарный Кори Компаторе с семьей. Фото: Facebook семьи Комператоре

Появились подробности жертв покушения в Пенсильвании на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Уже известно, что на месте погиб пожарный Кори Комператоре, а два других человека сейчас находятся в больнице с серьезными ранениями.

Об этом в воскресенье, 14 июля сообщает CNN.

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По словам губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, Кори погиб, пытаясь защитить свою семью во время выстрелов. Губернатор приказал приспустить флаги в память о Комператоре.

"Кори был мужем, отцом, волонтером-пожарным, героем, который защищал свою семью от этих шаров. Мы все должны поддержать его семью и всех раненых в наших молитвах", – сказал президент Джо Байден в обращении из Овального кабинета.

Кто еще пострадал от выстрелов преступника

По данным полиции штата Пенсильвания, в результате инцидента, кроме Комператоре, еще два человека получили серьезные ранения. 57-летний Дэвид Датч из Нью-Кенсингтона, штат Пенсильвания, и 74-летний Джеймс Копенгавер из города Мун-Тауншип, штат Пенсильвания, находятся в стабильном состоянии.

"Полиция штата Пенсильвания продолжает без устали работать вместе с нашими федеральными, государственными и местными партнерами, пока это расследование продолжается", — сказал комиссар полиции штата Кристофер Пэрис.

Американская платформа сбора средств GoFundMe собрала для семей жертв более 3 миллионов долларов. По данным вебсайта, поступило более 42 000 пожертвований.

Ранее стало известно, что сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа обвиняют полицию в бездействии. Якобы снайперы видели преступника, но не стреляли.

А Илон Маск пожелал Дональду Трампу поскорее поправиться.