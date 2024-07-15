Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Во время нападения на Трампа погиб пожарный — кто еще стал жертвами снайпера arrow

Во время нападения на Трампа погиб пожарный — кто еще стал жертвами снайпера

15 июля 2024 05:02
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Появилась информация о жертвах после покушения на Дональда Трампа
Пожарный Кори Компаторе с семьей. Фото: Facebook семьи Комператоре
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Появились подробности жертв покушения в Пенсильвании на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Уже известно, что на месте погиб пожарный Кори Комператоре, а два других человека сейчас находятся в больнице с серьезными ранениями.

Об этом в воскресенье, 14 июля сообщает CNN.

Читайте также:

Что известно о жертве снайпера

По словам губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, Кори погиб, пытаясь защитить свою семью во время выстрелов. Губернатор приказал приспустить флаги в память о Комператоре.

"Кори был мужем, отцом, волонтером-пожарным, героем, который защищал свою семью от этих шаров. Мы все должны поддержать его семью и всех раненых в наших молитвах", – сказал президент Джо Байден в обращении из Овального кабинета.

Кто еще пострадал от выстрелов преступника

По данным полиции штата Пенсильвания, в результате инцидента, кроме Комператоре, еще два человека получили серьезные ранения. 57-летний Дэвид Датч из Нью-Кенсингтона, штат Пенсильвания, и 74-летний Джеймс Копенгавер из города Мун-Тауншип, штат Пенсильвания, находятся в стабильном состоянии.

"Полиция штата Пенсильвания продолжает без устали работать вместе с нашими федеральными, государственными и местными партнерами, пока это расследование продолжается", — сказал комиссар полиции штата Кристофер Пэрис.

Американская платформа сбора средств GoFundMe собрала для семей жертв более 3 миллионов долларов. По данным вебсайта, поступило более 42 000 пожертвований.

Ранее стало известно, что сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа обвиняют полицию в бездействии. Якобы снайперы видели преступника, но не стреляли.

А Илон Маск пожелал Дональду Трампу поскорее поправиться.

США Дональд Трамп стрельба покушение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля