Замах на Трампа — що відомо про стрілка Томаса Метью Крукса

Момент стрілянини по Дональду Трампу. Фото: Reuters

Стрілок Томас Метью Крукс намагався вистрілити у Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу у суботу, 14 липня. Він діяв самостійно, але мотиви залишаються невідомими досі. Жителі містечка, де проживав Крукс, та люди, з якими він був знайомим, прокоментували подію.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 15 липня.

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Відомо, що 20-річний Томас Метью Крукс, помічник в будинку престарілих, намагався вистрілити у Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу, але залишив кілька підказок щодо причини свого вчинку.

Перші подробиці про Крукса, який був застрелений правоохоронцями, показують молодого чоловіка, який працював у своєму рідному місті в Пенсільванії, де закінчив середню школу в 2022 році. Він мав репутацію яскравого, але тихого однокласника. Шкільний радник описав його як "шанобливого" і зазначив, що Крукс не виявляв політичних уподобань.

"Він був надзвичайно розумним. Ось що мене справді збентежило, це був дуже, дуже розумний хлопець, наче він був відмінником. У жодній розмові ніколи не виникало нічого божевільного", — сказав однокласник.

ФБР заявляло, що профіль Крукса в соцмережах не містив погрозливих висловлювань, а також не було виявлено жодних проблем з психічним здоров'ям. Він діяв самостійно, але мотиви залишаються невідомими.

Крукс наблизився до того, щоб убити кандидата в президенти, стріляючи з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 на даху за 150 ярдів (140 метрів) від сцени, де виступав Трамп у Батлері, Пенсільванія. В результаті стрілянини загинув 50-річний чоловік, двоє інших присутніх були важко поранені. Трамп не постраждав — куля поранила лише його вухо. ФБР розслідує цей випадок як "замах на вбивство та потенційний внутрішній тероризм".

Місцевий стрілецький клуб Clairton Sportsmen's Club, членом якого був Крукс, засудив стрілянину та назвав її "безглуздим актом насильства". На момент стрілянини Крукс працював помічником з дієтичного харчування в будинку престарілих.

"Ми шоковані та засмучені, дізнавшись про його участь, оскільки Томас Метью Крукс виконував свою роботу без занепокоєння, а його перевірка була чистою", — сказала адміністратор Центру медсестер та реабілітації Bethel Park Марсі Грімм.

Місцеві жителі висловили шок і занепокоєння через спробу вбивства, пов’язану з людиною з їхнього спокійного міста. Зброя Крукса була придбана законно його батьком.

Джим Кнапп, який пішов на пенсію з посади шкільного радника у середній школі Bethel Park у 2022 році, сказав: "Крукс завжди був тихим, як церковна миша, шанобливим і тримався осторонь, хоча мав кілька друзів. Діти не обзивали його, діти не знущалися над ним"

Кнапп зазначив, що ніколи не знав, щоб Крукс був політичним у будь-якому відношенні, навіть якщо інші діти іноді носили одяг Трампа чи Байдена. Він додав, що не може пригадати, щоб Крукса коли-небудь зазнавали дисциплінарних стягнень у школі.

"Ніколи не було проблем зі зброєю. Ніколи не викликали поліцію. Ви повинні дізнатися, чого він не отримав у житті? Що призвело до такої крайності?", — сказало подружжя, що мешкає поблизу будинку Круксів.

Нагадаємо, під час замаху на колишнього президента США ДОнальда Трампа загинув пожежник Корі Комператоре, а двоє інших людей зараз перебувають у лікарні з серйозними пораненнями.

Раніше стало відомо, що прибічники кандидата в президенти США Дональда Трампа звинувачують поліцію у бездіяльності. Нібито снайпери бачили злочинця, але не стріляли.

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