Покушение на Трампа – что известно о стрелке Томаса Мэтью Крукса

Момент стрельбы по Дональду Трампу. Фото: Reuters

Стрелок Томас Мэтью Крукс пытался выстрелить в Дональда Трампа во время предвыборного митинга в субботу, 14 июля. Он действовал самостоятельно, но мотивы остаются неизвестными до сих пор. Жители городка, где проживал Крукс, и люди, с которыми он был знаком, прокомментировали событие.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 15 июля.

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Известно, что 20-летний Томас Мэтью Крукс, помощник в доме престарелых, пытался выстрелить в Дональда Трампа во время предвыборного митинга, но оставил несколько подсказок по поводу своего поступка.

Первые подробности о Круксе, застреленном правоохранителями, показывают молодого человека, работавшего в своем родном городе в Пенсильвании, где окончил среднюю школу в 2022 году. У него была репутация яркого, но тихого одноклассника. Школьный советник описал его как "уважающего" и отметил, что Крукс не проявлял политических предпочтений.

"Он был чрезвычайно умным. Вот что меня действительно смутило, это был очень, очень умный парень, словно он был отличником. Ни в одном разговоре никогда не возникало ничего сумасшедшего", — сказал одноклассник.

ФБР заявляло, что профиль Крукса в соцсетях не содержал угрожающих высказываний, а также не было обнаружено никаких проблем с психическим здоровьем. Он действовал без помощи других, но мотивы остаются неизвестными.

Крукс приблизился к тому, чтобы убить кандидата в президенты, стреляя из полуавтоматической винтовки AR-15 на крыше в 150 ярдах (140 метров) от сцены, где выступал Трамп в Батлере, Пенсильвания. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, двое других присутствовавших были тяжело ранены. Трамп не пострадал — пуля ранила его ухо. ФБР расследует этот случай как "покушение на убийство и потенциальный внутренний терроризм".

Местный стрелковый клуб Clairton Sportsmen's Club, членом которого был Крукс, осудил стрельбу и назвал ее "бессмысленным актом насилия". На момент стрельбы Крукс работал помощником по диетическому питанию в доме престарелых.

"Мы шокированы и расстроены, узнав его участие, поскольку Томас Мэтью Крукс выполнял свою работу без беспокойства, а его проверка была чистой", — сказала администратор Центра медсестер и реабилитации Bethel Park Марси Гримм.

Местные жители выразили шок и беспокойство из-за попытки убийства, связанной с человеком из их спокойного города. Оружие Крукса было приобретено законно его отцом.

Джим Кнапп, ушедший на пенсию с должности школьного советника в средней школе Bethel Park в 2022 году, сказал: "Крукс всегда был тихим, как церковная мышь, уважительным и держался в стороне, хотя имел несколько друзей. Дети не обзывали его, дети не издевались над ним".

Кнапп отметил, что никогда не знал, чтобы Крукс был политическим в любом отношении, даже если другие дети иногда носили одежду Трампа или Байдена. Он добавил, что не может вспомнить, чтобы Крукс когда-либо подвергался дисциплинарным взысканиям в школе.

"Никогда не было проблем с оружием. Никогда не вызывали полицию. Вы должны узнать, чего он не получил в жизни, что привело к такой крайности", — сказали супруги, что живут возле дома Крукса.

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