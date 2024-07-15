Покушение на Дональда Трампа – интервью экспрезидента США

Бывший президент США Дональд Трамп после выстрела в него. Фото: Reuters

Трамп рассказал, как отворачивание головы от толпы для просмотра видеоэкрана спасло ему жизнь во время покушения на экспрезидента США в субботу, 14 июля. Он также объяснил, почему поднял кулак и как желание продолжать выступление оставалось с ним даже после того, как стрелок Томас Мэтью Крукс ранил его в ухо.

Об этом сообщило издание Mail.online в понедельник, 15 июля.

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В своем интервью Дональд Трамп рассказал о том, как чудом выжил во время покушения на него в Пенсильвании в субботу, 14 июля. Бывший президент США поделился тем, как ему удалось спастись от смерти.

"Я редко отвожу взгляд от толпы. Если бы я не сделал этого в тот момент, мы бы не разговаривали сегодня, не правда ли?" — сказал Трамп.

Трамп отметил, что немного повернулся вправо, чтобы прочесть таблицу нелегальных иммигрантов.

"Самым невероятным было то, что я не просто повернулся, но и повернулся в нужное время и в нужную сторону. Если бы я повернулся только на полоборота, это позволило бы попасть в заднюю часть мозга. Шансы, чтобы я сделал идеальный поворот, пожалуй, составляют одну десятую процента, поэтому я не должен быть здесь", — добавил он.

Стрелку Томасу Мэтью Круксу удалось пулей ранить ухо Трампа, сам кандидат в президенты не пострадал. Его вытолкали со сцены сотрудники Секретной службы после того, как он показал сжатый кулак собравшимся.

Трамп поднял кулак после покушения на него. Фото: Brendan McDermid, Reuters

"Многие люди говорят, что это самое известное фото, которое они когда-либо видели. Они правы, но я не умер. Обычно нужно умереть, чтобы иметь культовые фото", — сказал Трамп.

Он сказал, что хочет, чтобы его поклонники знали, что с ним все хорошо "и что Америка идет вперед, мы идем вперед, что мы сильны". Трамп отметил, что энергия, исходящая от людей в тот момент, была невероятной.

"Они просто стояли там. Трудно описать, как это было, но я знал, что мир смотрит. История рассудит это, и я знал, что должен сообщить им, что все хорошо", — отметил Трамп.

Расследование на месте перестрелки. Фото: Brendan McDermid, Reuters

Он выразил хвалу своим поклонникам, которые остались спокойными, несмотря на стрельбу.

"Во многих местах, особенно на футбольных играх, вы слышите один выстрел, все бегут. Здесь было много выстрелов, и они остались. Я люблю их. Они такие замечательные люди", — заявил республиканец.

После стрельбы Трамп принял телефонный звонок Джо Байдена, сказав, что президент был "очень хорошим". Относительно стрельбы Трамп сказал, что "реальность только устанавливается". Он добавил, что стрелка убили "одним выстрелом прямо между глаз".

Несмотря на споры, Трамп высоко оценил работу Секретной службы. Он получил синяк на руке от того, что сотрудник спецслужб держал его на полу.

"Я хотел продолжать говорить, я хотел продолжать говорить, но меня только что застрелили. Это очень сюрреалистический опыт, и вы никогда не знаете, что вы собираетесь делать, пока не произойдет что-то подобное",— заметил экспрезидент США.

Трамп, часто вызывавший разногласия в американской политике, теперь планирует в четверг, 18 июля, выступить с речью, которая могла бы объединить нацию.

"Это шанс объединить страну. Мне дали такой шанс. Это действительно шанс объединить всю страну и даже весь мир. Речь будет значительно иной, чем это было бы два дня назад", — сказал он.

Напомним, появились новые подробности о стрелке в Трампа. Жители городка, где проживал Томас Мэтью Крукс, и люди, с которыми он был знаком, прокомментировали событие.

Мы сообщали, что во время покушения на Трампа погиб пожарный Кори Комператоре, а два других человека сейчас находятся в больнице с серьезными ранениями.