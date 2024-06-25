Суд на Тищенком — нардеп просить слідчих повернути йому гроші

Народний депутат України Микола Тищенко у суді. Фото: скриншот

У вівторок, 25 червня, під час засідання Київського Печерського районного суду народний депутат Микола Тищенко попросив слідчих повернути йому гроші. Їх знайшли під час обшуку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Тищенко просить слідчих повернути гроші

Нардеп зазначив, що гроші, які були знайдені під час обшуку, потрібні йому для життя.

"Залиште мені мої гроші. Мені не буде за що жити, це не смішно, я їх заробляв 30 років", — сказав Тищенко.

Він додав, що ні у кого нічого не брав, а заробив все чесно.

Нагадаємо, 25 червня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нардеп згодом відреагував на вирок, зазначивши що це рішення суду і тут немає чого обговорювати.

Раніше генпрокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Перед засіданням суду нардеп поскаржився на те, що він не зможе відвідувати парламент, однак розповідати, що сталося в Дніпрі, відмовився. Також Тищенко заявив про те, що погоджується з будь-яким рішенням Печерського суду.

Крім того, нардеп у суді заявив про те, що всі дії він погоджував з керівництвом.

Під час засідання суду також з'ясувалося, що фото відкритого сейфу із готівкою з квартири нардепа виявилося фейком.