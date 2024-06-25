ДБР повідомили про підозру нардепу Тищенку — що відомо

Обшук ДБР у народного депутата Миколи Тищенка. Фото: ДБР

Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у вівторок, 24 червня.

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Підозра Тищенку у незаконному позбавленні волі

За матеріалами ДБР, генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

У четвер, 20 червня, група осіб у Дніпрі за вказівкою нардепа протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ.

"Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", — йдеться у повідомленні.

ДБР проводить обшук у Тищенка. Фото: ДБР

Під час обшуків у народного депутата йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Під час обшуків було знайдено готівку в різних валютах, розфасовану по пакетах та сумках. Депутату загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Микола Тищенко заявляв, що людина, причетна до скандалу з побиттям у Дніпрі, вже не є військовим і не служила офіційно у підрозділі "Кракен". Нардеп також підкреслив свою активну участь у боротьбі з ботофермами та спростував причетність нібито своїх охоронців до інциденту.

Також ми писали, що у Києві з поліції звільнили поліцейського Богдана Писаренка. Він брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначав, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.