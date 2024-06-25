ДБР сообщили о подозрении нардепу Тищенко - что известно

Обыск ГБР у народного депутата Николая Тищенко. Фото: ГБР

Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за действия в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего удерживали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований во вторник, 24 июня.

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По материалам ГБР, Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

В четверг, 20 июня, группа лиц в Днепре по указанию народного депутата противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ.

"Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств" , — говорится в сообщении.

ДБР производит обыск у Тищенко. Фото: ДБР

Во время обысков у народного депутата ему было доложено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего.

Напомним, Николай Тищенко заявлял, что человек, причастный к скандалу с избиением в Днепре, уже не военный и не служил официально в подразделении "Кракен". Нардеп также подчеркнул свое активное участие в борьбе с ботофермами и опроверг причастность своих охранников к инциденту.

Также мы писали, что в Киеве из полиции уволили полицейского Богдана Писаренко. Он принимал участие в нападении на эксвоенного в Днепре вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отмечал, что поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.