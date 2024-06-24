Допомагав охороні Тищенка бити ексвійськового — у Києві звільнили поліцейського

Поліцейський Богдан Писаренко, який допомагав Тищенку. Фото: Twitter Сергія Стерненка

У Києві з поліції звільнили поліцейського Богдана Писаренка. Він брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка.

Про це повідомило видання "Слідство.Інфо" у понеділок, 24 червня.

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Нацполіція підтвердила звільнення Богдана Писаренка за результатами службового розслідування. Він був присутній під час інциденту з Тищенком у Дніпрі. На записах видно, як Писаренко заламує руки ексбійцю KRAKEN Дмитру Павлову.

Раніше поліція заперечувала участь Писаренка у цьому конфлікті, стверджуючи, що він дійсно перебував у Дніпрі у відрядженні, але не був причетний до інциденту. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також заявив, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенком.

Скандал з Миколою Тищенком

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео, на яких Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, працівниками ТЦК СП, "штурмують" кол-центри у Дніпрі. Попри відсутність офіційного підтвердження, згодом стало відомо, що там брала участь і поліція.

Згодом стало відомо, що невідома група людей у балаклавах та камуфляжі напала на ексбійця KRAKEN Дмитра Павлова, коли той гуляв із немовлям, у спробі відбрати дитину та побити його разом з жінкою. На це відреагував кум нардепа, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, і заявив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Проте пізніше скандал прокоментував сам Тищенко. За його словами, Павлов вже не є військовим і не служив офіційно у спецпідрозділі. Проте від відповіді, чому його помічниця перебуває у базі "Миротворець", він ухилився.