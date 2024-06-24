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В Киеве уволили полицейского, участвовавшего в избиении экс-военного в Днепре

24 июня 2024 22:45
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Бригадир София
редактор
Помогал охране Тищенко бить экс-военного — в Киеве уволили полицейского
Полицейский Богдан Писаренко, который помогал Тищенко. Фото: Twitter Сергея Стерненко
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве из полиции уволили полицейского Богдана Писаренко. Он принимал участие в нападении на экс-военного в Днепре вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко.

Об этом сообщило издание "Слідство.Інфо" в понедельник, 24 июня.

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Нацполиция подтвердила увольнение Богдана Писаренко по результатам служебного расследования. Он присутствовал во время инцидента с Тищенко в Днепре. На записях видно, как Писаренко заламывает руки экс-бойцу KRAKEN Дмитрию Павлову.

Ранее полиция отрицала участие Писаренко в этом конфликте, утверждая, что он действительно находился в Днепре в командировке, но не был причастен к инциденту. Министр внутренних дел Игорь Клименко также заявил, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко.

Скандал с Николаем Тищенко

Напомним, ранее в сети появились видео, на которых Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, работниками ТЦК СП, "штурмуют" колл-центры в Днепре. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, впоследствии стало известно, что там участвовала и полиция.

Впоследствии стало известно, что неизвестная группа людей в балаклавах и камуфляже напала на экс-бойца KRAKEN Дмитрия Павлова, когда тот гулял с младенцем, в попытке отобрать ребенка и избить его вместе с женой. На это отреагировал кум нардепа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, и заявил, что поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.

Однако позже скандал прокомментировал сам Тищенко. По его словам, Павлов уже не военный и не служил официально в спецподразделении. Однако от ответа, почему его помощница находится в базе "Миротворец", он уклонился.

Николай Тищенко
Киев
скандал
полиция
Днепр
военные
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Нацполиция

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