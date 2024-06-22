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Скандал з Тищенко — встановлено особу поліцейського, який брав участь в нападі на військового

22 червня 2024 18:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скандал з Тищенком — Стерненко повідомив про викриття поліцейського
Поліцейський Богдан Писаренко, який допомагав Тищенку. Фото: Twitter Сергія Стерненка
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Особу поліцейського, який допомагав охороні нардепа Миколи Тищенка в нападі на військовослужбовця KRAKEN у Дніпрі, вже встановили. Ним виявився співробітник столичного ГУНП Богдан Писаренко.

Про це заявив волонтер-активіст Сергій Стерненко.

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Встановили особу поліцейського, який допомагав Тищенку

тищенко скандал
Богдан Писаренко. Джерело: Twitter Сергія Стерненка
тищенко поліція скандал
Богдан Писаренко розмовляє з поліцейським. Джерело: Twitter Сергія Стерненка

 

"Встановлено особу поліціянта, що допомагав охороні Тищенка нападати на військового. Хоча подія сталась у Дніпрі, чомусь у ній брав участь співробітник ГУНП м. Києва Писаренко Богдан Олегович. Цікаво, цього копа Тищенко взяв у оренду, чи це тепер київська поліція "виконує обовʼязки" у Дніпрі?", — підписав свій пост волонтер.

Скандал з Миколою Тищенком — що відомо

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео, на яких Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, працівниками ТЦК СП, "штурмують" кол-центри у Дніпрі. Попри відсутність офіційного підтвердження, згодом стало відомо, що там брала участь і поліція

Згодом стало відомо, що невідома група людей у балаклавах та камуфляжі напала на ексбійця KRAKEN Дмитра Павлова, коли той гуляв із немовлям, в спробі відбрати дитину, та побити його разом з жінкою. На це відреагував кум нардепа, глава Офісу президента України, Андрій Єрмак, та заявив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Проте пізніше скандал прокоментував сам Тищенко: за його словами, Павлов вже не є військовим і не служив офіційно у спецпідрозділі. Проте від відповіді чому його помічниця перебуває у базі "Миротворець" він ухильнувся.

Микола Тищенко
скандал
ЗСУ
поліція
Дніпро
Україна
Кримінал

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