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Скандал с Тищенко — установлена личность полицейского, участвовавшего в нападении на военного

22 июня 2024 18:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Скандал с Тищенко — Стерненко сообщил о разоблачении полицейского
Полицейский Богдан Писаренко, помогавший Тищенко. Фото: Twitter Сергея Стерненко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Личность полицейского, который помогал охране нардепа Николая Тищенко в нападении на военнослужащего KRAKEN в Днепре, уже установили. Им оказался сотрудник столичного ГУНП Богдан Писаренко.

Об этом заявил волонтер-активист Сергей Стерненко.

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Установили личность полицейского, который помогал Тищенко

тищенко скандал
Богдан Писаренко. Источник: Twitter Сергея Стерненко
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Богдан Писаренко разговаривает с полицейским. Источник: Twitter Сергея Стерненко

 

"Установлена личность полицейского, помогавшего охране Тищенко нападать на военного. Хотя событие произошло в Днепре, почему-то в нем принимал участие сотрудник ГУНП г. Киева Писаренко Богдан Олегович. Интересно, этого копа Тищенко взял в аренду, или это теперь киевская полиция "исполняет обязанности" в Днепре?", — подписал свой пост волонтер.

Скандал с Николаем Тищенко — что известно

Напомним, ранее в сети появились видео, на которых Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, работниками ТЦК СП, "штурмуют" колл-центры в Днепре. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, впоследствии стало известно, что там участвовала и полиция.

Впоследствии стало известно, что неизвестная группа людей в балаклавах и камуфляже напала на экс-бойца KRAKEN Дмитрия Павлова, когда тот гулял с младенцем, и пыталась отобрать ребенка, и избить его вместе с женой. На это отреагировал кум нардепа, глава Офиса президента Украины, Андрей Ермак, и заявил, что поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.

Однако позже скандал прокомментировал сам Тищенко: по его словам, Павлов уже не военный, и не служил официально в спецподразделении. Однако от ответа почему его помощница находится в базе "Миротворец" он уклонился.

Николай Тищенко
скандал
ВСУ
полиция
Днепр
Украина
Криминал

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