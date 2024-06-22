Скандал с Тищенко — Стерненко сообщил о разоблачении полицейского

Скандал с Тищенко — установлена личность полицейского, участвовавшего в нападении на военного
Личность полицейского, который помогал охране нардепа Николая Тищенко в нападении на военнослужащего KRAKEN в Днепре, уже установили. Им оказался сотрудник столичного ГУНП Богдан Писаренко.
Об этом заявил волонтер-активист Сергей Стерненко.
Установили личность полицейского, который помогал Тищенко
"Установлена личность полицейского, помогавшего охране Тищенко нападать на военного. Хотя событие произошло в Днепре, почему-то в нем принимал участие сотрудник ГУНП г. Киева Писаренко Богдан Олегович. Интересно, этого копа Тищенко взял в аренду, или это теперь киевская полиция "исполняет обязанности" в Днепре?", — подписал свой пост волонтер.
Скандал с Николаем Тищенко — что известно
Напомним, ранее в сети появились видео, на которых Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, работниками ТЦК СП, "штурмуют" колл-центры в Днепре. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, впоследствии стало известно, что там участвовала и полиция.
Впоследствии стало известно, что неизвестная группа людей в балаклавах и камуфляже напала на экс-бойца KRAKEN Дмитрия Павлова, когда тот гулял с младенцем, и пыталась отобрать ребенка, и избить его вместе с женой. На это отреагировал кум нардепа, глава Офиса президента Украины, Андрей Ермак, и заявил, что поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.
Однако позже скандал прокомментировал сам Тищенко: по его словам, Павлов уже не военный, и не служил официально в спецподразделении. Однако от ответа почему его помощница находится в базе "Миротворец" он уклонился.
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