Скандал з Тищенком — реакція Єрмака

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив свою позицію щодо останнього скандалу, пов'язаного з Миколою Тищенком. На його думку, поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Про це він повідомив в Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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Єрмак підкреслив, що він давно знає Миколу Тищенка та навіть хрестив його сина, проте зараз він не підтримує зв'язків з нардепом.

"Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків", — заявив голова Офісу Президента

Він також прокоментував відеозапис конфлікту між Тищенком і військовим, назвавши поведінку народного депутата "ганебною".

Єрмак підкреслив, що кожна особа повинна нести відповідальність за свої неналежні вчинки, незалежно від посади або імені. Він зазначив, що така поведінка Тищенка не відповідає статусу народного депутата.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Ми повідомляли, що у мережі з'явилися відео, на яких народний депутат України Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, імовірно, представниками ТЦК та СП, "штурмують" кол-центри у Дніпрі. Офіційного підтвердження наразі немає.

Також ми писали про те, що у Дніпрі правоохоронці влаштували облаву на нелегальні ботоферми та кол-центри, які займалися шахрайством та працювали на Росію. Разом з поліцією у рейді взяв участь народний депутат Микола Тищенко.