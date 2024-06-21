Скандал с Тищенком – реакция Ермака.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак высказал свою позицию по поводу последнего скандала, связанного с Николаем Тищенко. По его мнению, поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.

Об этом он сообщил в Telegram в пятницу, 21 июня.

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Ермак подчеркнул, что давно знает Николая Тищенко и даже крестил его сына, однако сейчас он не поддерживает связей с нардепом.

"Да, Тищенко я знаю давно. Действительно – крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений", — заявил глава Офиса Президента

Он также прокомментировал видеозапись конфликта между Тищенком и военным, назвав поведение народного депутата "позорным".

Ермак подчеркнул, что каждый человек должен нести ответственность за свои ненадлежащие поступки, независимо от должности или имени. Он отметил, что такое поведение Тищенко не отвечает статусу народного депутата.

Скриншот поста Андрея Ермака

Мы сообщали, что в сети появились видео, на которых народный депутат Украины Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, предположительно, представителями ТЦК и СП, "штурмуют" колл-центры в Днепре. Официального подтверждения пока нет.

Также мы писали о том, что в Днепре правоохранители устроили облаву на нелегальные ботофермы и колл-центры, которые занимались мошенничеством и работали на Россию. Вместе с полицией в рейде принял участие народный депутат Николай Тищенко.