Народний депутат Тищенко разом із ТЦК "штурмують" офіси у Дніпрі

Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Микола Тищенко, Facebook

У мережі з'явилися відео, на яких народний депутат України Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, імовірно, представниками ТЦК та СП "штурмують" кол-центри у Дніпрі. Офіційного підтвердження наразі немає.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Місцеві пабліки Дніпра повідомляють про незвичайну активність у деяких офісах міста. Народний депутат Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, працівниками територіального центру комплектування, штурмують колл-центри міста.

Цей візит викликав неабиякий резонанс серед мешканців Дніпра, які активно обговорюють подію в соціальних мережах. Відомо, що метою таких візитів може бути перевірка законності діяльності даних установ, проте офіційної інформації поки що немає.

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