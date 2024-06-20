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Микола Тищенко разом із ТЦК проводять рейди на офіси Дніпра

20 червня 2024 16:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Народний депутат Тищенко разом із ТЦК "штурмують" офіси у Дніпрі
Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Микола Тищенко, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У мережі з'явилися відео, на яких народний депутат України Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, імовірно, представниками ТЦК та СП "штурмують" кол-центри у Дніпрі. Офіційного підтвердження наразі немає.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Місцеві пабліки Дніпра повідомляють про незвичайну активність у деяких офісах міста. Народний депутат Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, працівниками територіального центру комплектування, штурмують колл-центри міста. 

Цей візит викликав неабиякий резонанс серед мешканців Дніпра, які активно обговорюють подію в соціальних мережах. Відомо, що метою таких візитів може бути перевірка законності діяльності даних установ, проте офіційної інформації поки що немає.

Раніше ми писали, що у Львівському бізнес-центрі "Меридіан" викрили масштабну ботоферму, яка могла виманювати гроші з українців. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. 

Також ми писали, що чоловік через шахрайку із сайту знайомств утратив близько 600 тисяч доларів у криптовалюті.

Микола Тищенко
українці
поліція
Дніпро
Україна
шахрайство
народні депутати
ТЦК та СП

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