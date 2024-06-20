Народный депутат Тищенко вместе с ТЦК "штурмуют" офисы в Днепре

Народный депутат Украины Николай Тищенко. Фото: Николай Тищенко, Facebook

В сети появились видео, на которых народный депутат Украины Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, предположительно, представителями ТЦК и СП "штурмуют" колл-центры в Днепре. Официального подтверждения пока нет.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

В Днепре "штурмуют" колл-центры

Местные паблики Днепра сообщают о необычной активности в некоторых офисах города. Народный депутат Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, работниками территориального центра комплектования, штурмуют колл-центры города.

Этот визит вызвал большой резонанс среди жителей Днепра, активно обсуждающих событие в социальных сетях. Известно, что целью таких визитов может быть проверка законности деятельности данных учреждений, однако официальной информации пока нет.

Ранее мы писали, что во Львовском бизнес-центре "Меридиан" разоблачили масштабную ботоферму, которая могла выманивать деньги из украинцев. Полиция уже открыла уголовное производство.

Также мы писали, что мужчина из-за мошенницы с сайта знакомств потерял около 600 тысяч долларов в криптовалюте.