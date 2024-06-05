На Закарпатті викрили черговий шахрайський call-центр

На Закарпатті викрили call-центр, який ошукав громадян країн ЄС на мільйони гривень
На Закарпатті викрили організатора та 18 учасників шахрайського call-центру. Фігуранти ошукали громадян країн Європейського Союзу на мільйони гривень.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 5 червня.
Викриття call-центру на Закарпатті
"За процесуального керівництва Ужгородської окружної та Закарпатської обласної прокуратур припинено протиправну діяльність call-центру, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян країн ЄС", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали організатора — 29-річного жителя Кривого Рогу, а також 18 учасників, які є мешканцями Закарпаття. Їм оголосили підозру в створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві в особливо великих розмірах.
За даними слідства, фігуранти в орендованому приміщенні створили сall-центр, облаштували його комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та сформували клієнтську базу.
Шахраї представлялися співробітниками банків, вводили потерпілих в оману та одержували доступ до їхніх рахунків. Після цього вони виводили гроші на підконтрольних осіб і отримували можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Правоохоронцям наразі вдалося встановити 17 потерпілих. Всі вони є громадянами країн ЄС. Сума завданих збитків становить понад 13 млн грн.
До того ж перевіряється інформація щодо інших осіб, які постраждали від шахрайських дій. За оперативними даними, загальна сума матеріальної шкоди може становити близько 1 млн доларів.
"Правоохоронці провели близько 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів на Закарпатті, а також в Дніпропетровській області. Вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, 50 тис. доларів США готівки і 12 автомобілів", — йдеться у повідомленні.
Зловмисникам обрано безальтернативні запобіжні заходи – тримання під вартою. Клопотання про арешт інших підозрюваних перебувають на розгляді у суді.
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