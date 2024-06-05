На Закарпатті викрили черговий шахрайський call-центр

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Закарпатті викрили організатора та 18 учасників шахрайського call-центру. Фігуранти ошукали громадян країн Європейського Союзу на мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 5 червня.

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"За процесуального керівництва Ужгородської окружної та Закарпатської обласної прокуратур припинено протиправну діяльність call-центру, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян країн ЄС", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохоронці затримали організатора — 29-річного жителя Кривого Рогу, а також 18 учасників, які є мешканцями Закарпаття. Їм оголосили підозру в створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві в особливо великих розмірах.

За даними слідства, фігуранти в орендованому приміщенні створили сall-центр, облаштували його комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та сформували клієнтську базу.

Правоохоронець та затримані фігуранти. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Шахраї представлялися співробітниками банків, вводили потерпілих в оману та одержували доступ до їхніх рахунків. Після цього вони виводили гроші на підконтрольних осіб і отримували можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Правоохоронцям наразі вдалося встановити 17 потерпілих. Всі вони є громадянами країн ЄС. Сума завданих збитків становить понад 13 млн грн.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

До того ж перевіряється інформація щодо інших осіб, які постраждали від шахрайських дій. За оперативними даними, загальна сума матеріальної шкоди може становити близько 1 млн доларів.

"Правоохоронці провели близько 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів на Закарпатті, а також в Дніпропетровській області. Вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, 50 тис. доларів США готівки і 12 автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Вилучені авто. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Вилучене авто. Фото: t.me/pgo_gov_ua

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

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