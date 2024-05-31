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Ошукав військових на 30 тисяч гривень — кіберполіція вирахувала шахрая

31 травня 2024 17:24
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Бригадир Софія
редактор
Ошукав військових на 30 тисяч гривень — кіберполіція вирахувала шахрая
Поліцейський. Ілюстративне фото: Національна поліція України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На Дніпропетровщині кіберполіція вирахувала шахрая, який ошукував військових. Загальна сума збитків оцінюється приблизно у 30 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області у п'ятницю, 31 травня.

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Молодий чоловік створив акаунт в одній із соціальних мереж, де він опублікував оголошення про продаж військової амуніції. Він приймав як повну, так і часткову передоплату за товари.

Працівники поліції Криворізького району в співпраці з кіберполіцією виявили, що злочинні дії здійснював 20-річний мешканець Житомирської області, який почав свою незаконну діяльність у жовтні 2023 року.

Вилучені документи та телефони. Фото: поліція Дніпропетровської області
Вилучені документи та телефони. Фото: поліція Дніпропетровської області 

Наразі вдалося ідентифікувати 20 осіб, які постраждали від його дій по всій країні. Його потенційними покупцями були особи, що служать у війську.

28 травня, після узгодження з Криворізькою центральною окружною прокуратурою, слідчі оголосили чоловіку підозру за шахрайство.

Нагадаємо, 27 травня у львівському бізнес-центрі "Меридіан", викрили масштабну ботоферму, яка могла виманювати гроші з українців. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. 

Раніше ми писали, що поліція затримала киянина, яки обіцяв допомогти водіям успішно скласти іспити на отримання категорії "С" у сервісних центрах МВС за 10 тисяч гривень.

Дніпропетровська область
Нацполіція
кіберполіція
злочин
Україна
поліція
шахрайство
військові

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