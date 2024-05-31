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Обманул военных на 30 тысяч гривен — киберполиция вычислила мошенника

31 мая 2024 17:24
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Бригадир София
редактор
Обманул военных на 30 тысяч гривен — киберполиция вычислила мошенника
Полицейский. Иллюстративное фото: Национальная полиция Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Днепропетровской области киберполиция вычислила мошенника, который обманывал военных. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в пятницу, 31 мая.

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Молодой человек создал аккаунт в одной из социальных сетей, где публиковал объявления о продаже военной амуниции. Он принимал как полную, так и частичную предоплату за товары.

Сотрудники полиции Криворожского района в сотрудничестве с киберполицией обнаружили, что преступные действия совершал 20-летний житель Житомирской области, начавший свою незаконную деятельность в октябре 2023 года.

Удалены документы и телефоны. Фото: полиция Днепропетровской области
Изъятые документы и телефоны. Фото: полиция Днепропетровской области

Пока удалось идентифицировать 20 человек, пострадавших от его действий по всей стране. Его потенциальными покупателями были лица, служащие в армии.

28 мая после согласования с Криворожской центральной окружной прокуратурой следователи объявили мужчине подозрение за мошенничество.

Напомним, 27 мая во львовском бизнес-центре "Меридиан" разоблачили масштабную ботоферму, которая могла выманивать деньги из украинцев. Полиция уже открыла уголовное производство.

Ранее мы писали, что полиция задержала киевлянина, обещавшего помочь водителям успешно сдать экзамены на получение категории "С" в сервисных центрах МВД за 10 тысяч гривен.

Днепропетровская область
Нацполиция
киберполиция
преступление
Украина
полиция
мошенничество
военные

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