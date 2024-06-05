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На Закарпатье разоблачили call-центр, который обманул граждан стран ЕС на миллионы гривен

5 июня 2024 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье разоблачили очередной мошеннический call-центр
Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье разоблачили организатора и 18 участников мошеннического call-центра. Фигуранты обманули граждан стран Европейского Союза на миллионы гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 5 июня.

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Разоблачение call-центра на Закарпатье

"Под процессуальным руководством Ужгородской окружной и Закарпатской областной прокуратур прекращена противоправная деятельность call-центра, участники которого мошенническим путем завладели средствами граждан стран ЕС", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанные фигуранты, обманывающие граждан стран ЕС
Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохранители задержали организатора — 29-летнего жителя Кривого Рога, а также 18 участников, являющихся жителями Закарпатья. Им объявили подозрение в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, фигуранты в арендованном помещении создали сall-центр, обустроили компьютерную технику с соответствующим программным обеспечением и сформировали клиентскую базу.

Разоблачение мошенников в Закарпатье
Правоохранитель и задержанные фигуранты. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Мошенники представлялись сотрудниками банков, вводили потерпевших в заблуждение и получали доступ к их счетам. После этого они выводили деньги на подконтрольных лиц и получали возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению..

Правоохранителям удалось установить 17 пострадавших. Все они граждане стран ЕС. Сумма нанесенного ущерба составляет более 13 млн грн.

Разоблачение call-центра в Закарпатье
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

К тому же проверяется информация о других пострадавших от мошеннических действий. По оперативным данным, общая сумма материального ущерба может составить около 1 млн долларов.

"Правоохранители провели около 40 санкционированных обысков на территории Ужгородского и Мукачевского районов на Закарпатье, а также в Днепропетровской области. Изъяли сотни единиц техники, банковские карты, черновые записи, 50 тыс долларов США наличных и 12 автомобилей", — говорится в сообщении.

Автомобили фигурантов, обманывавших граждан стран ЕС
Изъятые авто. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Разоблачение мошеннического call-центра в Закарпатье
Изъятое авто. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Злоумышленникам избраны безальтернативные меры пресечения — содержание под стражей. Ходатайство об аресте других подозреваемых находятся на рассмотрении в суде.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве работники банка — руководитель и два его пособника — присвоили 6,2 млн грн. Они сняли средства с банковского счета клиентки и приобрели украшения.

Также во львовском бизнес-центре "Меридиан" разоблачили масштабную ботоферму, которая могла выманивать деньги из украинцев. Полиция уже открыла уголовное производство.

Закарпатье
мошенничество
деньги
Европейский союз
Офис генерального прокурора

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