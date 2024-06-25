Суд над Тищенком — головні новини

Микола Тищенко під час засідання у Печерському суді. Фото: Новини.LIVE

Перед засіданням суду народний депутат Микола Тищенко поскаржився на те, що він не зможе відвідувати парламент, однак розповідати, що сталося в Дніпрі, відмовився. Також він заявив про те, що погоджується з будь-яким рішенням Печерського суду.

Про це повідомляють в прямому ефірі Новини.LIVE у вівторок, 25 червня.

Читайте також:

Суд над Тищенком

На запитання журналістів, що було в телефоні нардепа, який він розбив під час обшуків, Тищенко відповів, що це вперше для нього бути в суді. Щодо запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, він відповів, що його не потрібно брати на поруки.

"Я не знаю про те, що ви в мене запитуєте, в мене немає досвіду. Мені не потрібно, щоб мене хтось брав на поруки, бо я правий, і це 100 відсотків. Я виконую свої депутатські повноваження, відповідно, мої дії були законні. На підставі написаних заяв і інформації я, користуючись повноваженнями народного депутата України, здійснюю парламентський контроль із ТЦК", — зазначив Тищенко.

Тищенко перед засіданням суду підкреслив, що не може відвідувати парламент через судові справи, але відмовився розповідати про події в Дніпрі. Він зазначив, що півтора року "має свій фронт" і там у нього "війна з кол-центрами та ботофермами". А Дніпро сьогодні — найголовніший центр усіх ботоферм України.

"На сьогодні всі мають розуміти, що саме в ботофермах, саме там, за нашою інформацією, ринок складає 150 млн євро на рік — це шалені гроші, які йдуть шахраям", — прокоментував нардеп.

Також він додав, що не готовий складати мандат, адже його йому надали люди. За словами Тищенка, з представниками Офісу Президента він не спілкувався, бо це не входить в його в повноваження. Та навіть не є підписниками один на одного у соцмережах.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний мобільний телефон. Втім, у Державному бюро розслідувань запевнили, що такі дії не завадять слідству отримати всю необхідну їм інформацію.

Раніше ми писали, що Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.