Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Суд над Тищенком — нардеп не хоче складати мандат і вірить у законність своїх дій arrow

Суд над Тищенком — нардеп не хоче складати мандат і вірить у законність своїх дій

25 червня 2024 15:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Суд над Тищенком — головні новини
Микола Тищенко під час засідання у Печерському суді. Фото: Новини.LIVE
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Перед засіданням суду народний депутат Микола Тищенко поскаржився на те, що він не зможе відвідувати парламент, однак розповідати, що сталося в Дніпрі, відмовився. Також він заявив про те, що погоджується з будь-яким рішенням Печерського суду.

Про це повідомляють в прямому ефірі Новини.LIVE у вівторок, 25 червня. 

Читайте також:

Суд над Тищенком

На запитання журналістів, що було в телефоні нардепа, який він розбив під час обшуків, Тищенко відповів, що це вперше для нього бути в суді. Щодо запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, він відповів, що його не потрібно брати на поруки. 

"Я не знаю про те, що ви в мене запитуєте, в мене немає досвіду. Мені не потрібно, щоб мене хтось брав на поруки, бо я правий, і це 100 відсотків. Я виконую свої депутатські повноваження, відповідно, мої дії були законні. На підставі написаних заяв і інформації я, користуючись повноваженнями народного депутата України, здійснюю парламентський контроль із ТЦК", — зазначив Тищенко.

Тищенко перед засіданням суду підкреслив, що не може відвідувати парламент через судові справи, але відмовився розповідати про події в Дніпрі. Він зазначив, що півтора року "має свій фронт" і там у нього "війна з кол-центрами та ботофермами". А Дніпро сьогодні — найголовніший центр усіх ботоферм України. 

"На сьогодні всі мають розуміти, що саме в ботофермах, саме там, за нашою інформацією, ринок складає 150 млн євро на рік — це шалені гроші, які йдуть шахраям", — прокоментував нардеп.

Також він додав, що не готовий складати мандат, адже його йому надали люди. За словами Тищенка, з представниками Офісу Президента він не спілкувався, бо це не входить в його в повноваження. Та навіть не є підписниками один на одного у соцмережах.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний мобільний телефон. Втім, у Державному бюро розслідувань запевнили, що такі дії не завадять слідству отримати всю необхідну їм інформацію.

Раніше ми писали, що Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Микола Тищенко
Київ
суд
скандал
правосуддя
Україна
розслідування
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву