Обшуки у Тищенка — нардеп умисно розбив свій телефон

Микола Тищенко під час обшуку ДБР. Фото: ДБР

В мережі з'явилося відео, на якому видно, як народний депутат України Микола Тищенко розбиває свій телефон під час обшуку, що проводився співробітниками Державного бюро розслідувань. Депутат намагався таким чином уникнути використання телефону як речового доказу.

Відео оприлюднили столичні пабліки у вівторок, 25 червня.

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Відомо, що генеральним прокурором повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини у Дніпрі.

З'явилося відео, яке було знято під час обшуків у нардепа. На записі видно, як Тищенко розбиває свій телефон, аби не надавати його, як речовий доказ.

Також Офісом генерального прокурора погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Крім того, у зв’язку з цими подіями було повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, і тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення", — повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що під час обшуків в нардепа Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня у Дніпрі, діючи за вказівкою депутата Тищенка та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

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