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Тищенко разбил свой телефон во время обыска, чтобы не отдавать его следователям

25 июня 2024 11:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Обыски у Тищенко — нардеп умышленно разбил свой телефон
Николай Тищенко во время обыска ГБР. Фото: ГБР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В сети появилось видео, на котором видно, как народный депутат Украины Николай Тищенко разбивает свой телефон во время обыска, проводимого сотрудниками Государственного бюро расследований. Депутат пытался таким образом избежать использования телефона в качестве вещественного доказательства.

Видео обнародовали столичные паблики во вторник, 25 июня.

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Известно, что генеральным прокурором было сообщено о подозрении действующему народному депутату Украины по факту незаконного лишения свободы человека в Днепре.

Появилось видео, снятое во время обыска у нардепа. На записи видно, как Тищенко разбивает свой телефон, чтобы не предоставлять его, как вещественное доказательство.

Также Офисом генерального прокурора согласовано ходатайство об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Кроме того, в связи с этими событиями было сообщено о подозрении еще одному лицу, принимавшему активное участие в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, и продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному правонарушению", — сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Напомним, что во время обыска у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

По данным следствия, группа лиц, находясь 20 июня в Днепре, действуя по указанию депутата Тищенко и по предварительному сговору между собой, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

Ранее мы сообщали, что в Киеве уволили полицейского, участвовавшего в избиении экс-военного в Днепре.

Николай Тищенко
ГБР
обыски
прокуратура
расследование
народные депутаты
арест

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