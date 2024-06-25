Готівка в доларах та євро — ДБР показало обшуки в Тіщенка

Долари та євро — під час обшуку у Тищенка знайшли готівку у пакетах
Під час обшуків в народного депутата України Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.
Фото з місця обшуку опублікувала пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 25 червня.
ДБР завітало до Тищенка з обшуками
"У депутата проведено обшуки під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого", — зазначили в ДБР.
Повідомляється, що 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.
-
Обшук у нардепа Тищенка. Фото: ДБР
-
ДБР проводить обшук у Тищенка. Фото: ДБР
-
ДБР знайшло під час обшуку у Тищенка готівку в пакетах. Фото: ДБР
-
Слідчі дії у нардепа Тищенка. Фото: ДБР
Нагадаємо, сьогодні Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку після подій у Дніпрі.
Раніше ми повідомляли, що у Києві звільнили поліцейського, який брав участь у побитті ексвійськового у Дніпрі.
У Дніпрі, під час перебування там нардепа Тищенка, невідомі у балаклавах та камуфляжі напала на ексбійця KRAKEN та побити його. На це відреагував кум нардепа, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, і заявив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.
Читайте Новини.LIVE!