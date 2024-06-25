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Долари та євро — під час обшуку у Тищенка знайшли готівку у пакетах

25 червня 2024 09:26
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Готівка в доларах та євро — ДБР показало обшуки в Тіщенка
Слідчі дії у нардепа Тищенка. Фото: ДБР
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Під час обшуків в народного депутата України Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

Фото з місця обшуку опублікувала пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 25 червня. 

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"У депутата проведено обшуки під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого", — зазначили в ДБР. 

Повідомляється, що 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. 

  • Долари та євро — під час обшуку у Тищенка знайшли готівку у пакетах - фото 1
    Обшук у нардепа Тищенка. Фото: ДБР
  • Долари та євро — під час обшуку у Тищенка знайшли готівку у пакетах - фото 2
    ДБР проводить обшук у Тищенка. Фото: ДБР
  • Долари та євро — під час обшуку у Тищенка знайшли готівку у пакетах - фото 3
    ДБР знайшло під час обшуку у Тищенка готівку в пакетах. Фото: ДБР
  • Долари та євро — під час обшуку у Тищенка знайшли готівку у пакетах - фото 4
    Слідчі дії у нардепа Тищенка. Фото: ДБР
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Нагадаємо, сьогодні Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку після подій у Дніпрі. 

Раніше ми повідомляли, що у Києві звільнили поліцейського, який брав участь у побитті ексвійськового у Дніпрі.

У Дніпрі, під час перебування там нардепа Тищенка, невідомі у балаклавах та камуфляжі напала на ексбійця KRAKEN та побити його. На це відреагував кум нардепа, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, і заявив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Микола Тищенко
обшуки
нардепи
Офіс генерального прокурора
ДБР
підозра

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