Готівка в доларах та євро — ДБР показало обшуки в Тіщенка

Слідчі дії у нардепа Тищенка. Фото: ДБР

Під час обшуків в народного депутата України Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

Фото з місця обшуку опублікувала пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 25 червня.

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"У депутата проведено обшуки під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого", — зазначили в ДБР.

Повідомляється, що 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

Обшук у нардепа Тищенка. Фото: ДБР

ДБР проводить обшук у Тищенка. Фото: ДБР

ДБР знайшло під час обшуку у Тищенка готівку в пакетах. Фото: ДБР

Слідчі дії у нардепа Тищенка. Фото: ДБР 1 / 4

Нагадаємо, сьогодні Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку після подій у Дніпрі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві звільнили поліцейського, який брав участь у побитті ексвійськового у Дніпрі.

У Дніпрі, під час перебування там нардепа Тищенка, невідомі у балаклавах та камуфляжі напала на ексбійця KRAKEN та побити його. На це відреагував кум нардепа, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, і заявив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.