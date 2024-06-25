Наличные в долларах и евро — ДБР показало обыски у Тищенко

Доллары и евро — во время обыска у Тищенко нашли наличные в пакетах
Во время обысков у народного депутата Николая Тищенко следователи ДБР нашли пачки наличных. Доллары и евро были расфасованы по пакетам и коробкам.
Фото с места обыска опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 25 июня.
ДБР пришло к Тищенко с обысками
"У депутата проведены обыски во время которых ему сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего", — говорится в сообщении ГБР.
Сообщается, что 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего — бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения.
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Обыск у нардепа Тищенко. Фото: ДБР
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ДБР производит обыск у Тищенко. Фото: ДБР
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ДБР нашло во время обыска у Тищенко наличные деньги в пакетах. Фото: ДБР
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Следственные действия у нардепа Тищенко. Фото: ДБР
Напомним, сегодня Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко после происшествий в Днепре.
Ранее мы сообщали, что в Киеве уволили полицейского, участвовавшего в избиении эксвоенного в Днепре.
В Днепре, во время пребывания там нардепа Тищенко, неизвестные в балаклавах и камуфляже напали на эксбойца KRAKEN и избили его. На это отреагировал кум нардепа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, и заявил, что поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.
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