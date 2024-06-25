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Доллары и евро — во время обыска у Тищенко нашли наличные в пакетах

25 июня 2024 09:26
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Наличные в долларах и евро — ДБР показало обыски у Тищенко
Следственные действия у нардепа Тищенко. Фото: ДБР
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Во время обысков у народного депутата Николая Тищенко следователи ДБР нашли пачки наличных. Доллары и евро были расфасованы по пакетам и коробкам.

Фото с места обыска опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 25 июня.

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"У депутата проведены обыски во время которых ему сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего", — говорится в сообщении ГБР. 

Сообщается, что 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего — бывшего военнослужащего ВСУ. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. 

  • Доллары и евро — во время обыска у Тищенко нашли наличные в пакетах - фото 1
    Обыск у нардепа Тищенко. Фото: ДБР
  • Доллары и евро — во время обыска у Тищенко нашли наличные в пакетах - фото 2
    ДБР производит обыск у Тищенко. Фото: ДБР
  • Доллары и евро — во время обыска у Тищенко нашли наличные в пакетах - фото 3
    ДБР нашло во время обыска у Тищенко наличные деньги в пакетах. Фото: ДБР
  • Доллары и евро — во время обыска у Тищенко нашли наличные в пакетах - фото 4
    Следственные действия у нардепа Тищенко. Фото: ДБР
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Напомним, сегодня Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко после происшествий в Днепре.

Ранее мы сообщали, что в Киеве уволили полицейского, участвовавшего в избиении эксвоенного в Днепре.

В Днепре, во время пребывания там нардепа Тищенко, неизвестные в балаклавах и камуфляже напали на эксбойца KRAKEN и избили его. На это отреагировал кум нардепа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, и заявил, что поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.

Николай Тищенко
обыски
нардепы
Офис генерального прокурора
ГБР
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