Максим Жорін стверджує, що в охороні нардепа Миколи Тищенка є люди з ОПЗЖ, які спіправцювали з Іллею Ківою

Максим Жорін. Фото: vsn.ua

В охороні нардепа Тищенка є люди з ОПЗЖ. Раніше ці громадяни співпрацювали з Іллею Ківою.

Про це в неділю, 23 червня, повідомив колишній очільник полку "Азов" Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Що каже військовий про близьке оточення Тищенка

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначив, що деякі люди з охорони нардепа займалися рейдерством, чинили напади та готувалися до прийому Росії на нашій території.

"Деякі з цих дегенератів змогли переховатися і тепер сплили вже в Колі в команді. Що багато говорити про самого Колю, який, схоже, собі долю попередника випрошує", — написав військовий.

Раніше Максим Жорін заявив, що псевдовійськових, які носять військову форму заради хизування перед камерами та статутного вигляду, треба штрафувати, бо такі громадяни дискредитують військо. Зокрема, він згадав охоронців Миколая Тищенка.

Також ми повідомляли, що ексочільник полку "Азов" закликав уряд не давати людям порожніх обіцянок щодо демобілізації, а говорити правду.