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Скандал с участием Тищенко — Жорин заявил, что в охране нардепа есть люди из ОПЗЖ

24 июня 2024 07:20
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Чекарёва Мария
редактор
Максим Жорин утверждает, что в охране нардепа Николая Тищенко есть люди из ОПЗЖ, которые сотрудничали с Ильей Кивой
Максим Жорин. Фото: vsn.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В охране нардепа Тищенко есть люди из ОПЗЖ. Ранее эти граждане сотрудничали с Ильей Кивой.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил бывший глава полка "Азов" Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Что говорит военный о близком окружении Тищенко

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отметил, что некоторые люди из охраны нардепа занимались рейдерством, совершали нападения и готовились к приему России на нашей территории.

"Некоторые из этих дегенератов смогли скрыться и теперь вспыли уже в команде Коли. Что много говорить о самом Коле, который, похоже, себе судьбу предшественника выпрашивает", — написал военный.

Ранее Максим Жорин заявил, что псевдовоенных, которые носят военную форму ради кичливости перед камерами и статусного вида, нужно штрафовать, потому что такие граждане дискредитируют войско. В частности, он упомянул охранников Николая Тищенко.

Также мы сообщали, что экс-глава полка "Азов" призвал правительство не давать людям пустых обещаний о демобилизации, а говорить правду.

Николай Тищенко
Нацгвардия
полк "Азов"
Максим Жорин

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