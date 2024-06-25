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Обшуки в Тищенка — в ДБР пояснили, як допоможе слідству розбитий телефон нардепа

25 червня 2024 14:14
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обшуки в Тищенка — нардеп розбив телефон
Народний депутат Микола Тищенко. Фото: Слуга народу
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний мобільний телефон. Втім, у Державному бюро розслідувань запевнили, що такі дії не завадять слідству отримати всю необхідну їм інформацію.

Про це розповіла речниця ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телеканалу "Київ" у вівторок, 25 червня.

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"Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що насьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству під час розслідування", — розповіла Сап'ян. 

Окрім того, Сап’ян зазначила, що Тищенку оберуть запобіжний захід "сьогодні-завтра". При цьому обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що під час обшуків в нардепа Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

Генпрокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою.

Микола Тищенко
ДБР
обшуки
Україна
розслідування
смартфон

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