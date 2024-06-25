Обшуки в Тищенка — нардеп розбив телефон

Обшуки в Тищенка — в ДБР пояснили, як допоможе слідству розбитий телефон нардепа
Народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний мобільний телефон. Втім, у Державному бюро розслідувань запевнили, що такі дії не завадять слідству отримати всю необхідну їм інформацію.
Про це розповіла речниця ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телеканалу "Київ" у вівторок, 25 червня.
Обшуки в нардепа Тищенка
"Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що насьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству під час розслідування", — розповіла Сап'ян.
Окрім того, Сап’ян зазначила, що Тищенку оберуть запобіжний захід "сьогодні-завтра". При цьому обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, що під час обшуків в нардепа Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.
Генпрокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою.
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