Обшуки в Тищенка — нардеп розбив телефон

Народний депутат Микола Тищенко. Фото: Слуга народу

Народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний мобільний телефон. Втім, у Державному бюро розслідувань запевнили, що такі дії не завадять слідству отримати всю необхідну їм інформацію.

Про це розповіла речниця ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телеканалу "Київ" у вівторок, 25 червня.

Читайте також:

Обшуки в нардепа Тищенка

"Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що насьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству під час розслідування", — розповіла Сап'ян.

Окрім того, Сап’ян зазначила, що Тищенку оберуть запобіжний захід "сьогодні-завтра". При цьому обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що під час обшуків в нардепа Миколи Тищенка слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

Генпрокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою.