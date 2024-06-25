Обыски в Тищенко - нардеп разбил телефон

Народный депутат Николай Тищенко. Фото: Слуга народу

Народный депутат Николай Тищенко во время вручения ему подозрения разбил собственный мобильный телефон. Впрочем, в Государственном бюро расследований заверили, что такие действия не помешают следствию получить всю необходимую информацию.

Об этом рассказала спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Киев" во вторник, 25 июня.

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"Это правда. Он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что сегодня много способов собрать любой гаджет и все равно будут проведены экспертизы и информация, которая хранилась на телефоне может очень помочь следствию во время расследования", — рассказала Сапьян.

Кроме того, Сапьян отметила, что Тищенко изберут меру пресечения "сегодня-завтра". При этом обвинение будет просить для него круглосуточный домашний арест.

Напомним, что во время обысков у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

Генпрокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.