Обыски в Тищенко - нардеп разбил телефон

Обыски у Тищенко — в ГБР объяснили, как поможет следствию разбитый телефон нардепа
Народный депутат Николай Тищенко во время вручения ему подозрения разбил собственный мобильный телефон. Впрочем, в Государственном бюро расследований заверили, что такие действия не помешают следствию получить всю необходимую информацию.
Об этом рассказала спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире телеканала "Киев" во вторник, 25 июня.
Обыски у нардепа Тищенко
"Это правда. Он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию, потому что сегодня много способов собрать любой гаджет и все равно будут проведены экспертизы и информация, которая хранилась на телефоне может очень помочь следствию во время расследования", — рассказала Сапьян.
Кроме того, Сапьян отметила, что Тищенко изберут меру пресечения "сегодня-завтра". При этом обвинение будет просить для него круглосуточный домашний арест.
Напомним, что во время обысков у нардепа Николая Тищенко следователи ДБР обнаружили кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.
Генпрокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.
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