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Суд над Тищенко — нардеп не хочет сдавать мандат и верит в законность своих действий

25 июня 2024 15:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Суд над Тищенко - главные новости
Николай Тищенко на заседании в Печерском суде. Фото: Новости.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Перед заседанием суда народный депутат Николай Тищенко пожаловался на то, что он не сможет посещать парламент, однако рассказывать о случившемся в Днепре отказался. Также он заявил о том, что согласен с любым решением Печерского суда.

Об этом сообщают в прямом эфире Новини.LIVE во вторник, 25 июня.

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На вопрос журналистов, что было в телефоне, который разбил нардепа во время обысков, Тищенко ответил, что это впервые для него быть в суде. Относительно меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста он ответил, что его не нужно брать на поруки.

"Я не знаю о том, что вы у меня спрашиваете, у меня нет опыта. Мне не нужно, чтобы меня кто-то брал на поруки, потому что я прав, и это 100 процентов. Я выполняю свои депутатские полномочия, соответственно, мои действия были законными. На основании написанных заявлений и информации я, пользуясь полномочиями народного депутата Украины, осуществляю парламентский контроль с ТЦК", — отметил Тищенко.

Тищенко перед заседанием суда подчеркнул, что не может посещать парламент по судебным делам, но отказался рассказывать о событиях в Днепре. Он отметил, что полтора года "имеет свой фронт" и там у него "война с колл-центрами и ботофермами". А Днепр сегодня — самый главный центр всех ботоферм Украины.

"На сегодняшний день все должны понимать, что именно в ботофермах, именно там, по нашей информации, рынок составляет 150 млн евро в год — это сумасшедшие деньги, которые идут мошенникам", — прокомментировал нардеп.

Также он добавил, что не готов сложить мандат, ведь его предоставили ему люди. По словам Тищенко, с представителями Офиса Президента он не общался, потому что это не входит в его полномочия. И даже не подписчики друг на друга в соцсетях.

Напомним, народный депутат Николай Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон. Впрочем, в Государственном бюро расследований заверили, что такие действия не помешают следствию получить всю необходимую информацию.

Ранее мы писали, что Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Николай Тищенко
Киев
суд
скандал
правосудие
Украина
расследование
народные депутаты

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