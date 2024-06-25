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Суд обрав запобіжний захід нардепу Тищенку

25 червня 2024 20:55
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Микола Тищенко перебуватиме під домашнім арештом — суд
Народний депутат Микола Тищенко у суді. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 25 червня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Про це повідомляють Новини.Live.

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Суд обрав запобіжний захід Тищенку

Нардеп Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом 60 днів.

Саме про таку міру запобіжного заходу клопотало обвинувачення.

У суді прокурори наголошували на тому, що народний депутат може скористатися своїм мандатом і отримати дозвіл на виїзд за кордон.

Також ця міра запобіжного заходу допоможе уникнути можливого впливу на свідків.

Раніше генпрокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Перед засіданням суду нардеп поскаржився на те, що він не зможе відвідувати парламент, однак розповідати, що сталося в Дніпрі, відмовився. Також Тищенко заявив про те, що погоджується з будь-яким рішенням Печерського суду.

Крім того, нардеп у суді заявив про те, що всі дії він погоджував з керівництвом

Під час засідання суду також з'ясувалося, що фото відкритого сейфу із готівкою з квартири нардепа виявилося фейком.

Микола Тищенко
суд
Дніпро
нардепи
арешт

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