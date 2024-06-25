Микола Тищенко перебуватиме під домашнім арештом — суд

Народний депутат Микола Тищенко у суді. Фото: скриншот

У вівторок, 25 червня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляють Новини.Live.

Читайте також:

Суд обрав запобіжний захід Тищенку

Нардеп Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом 60 днів.

Саме про таку міру запобіжного заходу клопотало обвинувачення.

У суді прокурори наголошували на тому, що народний депутат може скористатися своїм мандатом і отримати дозвіл на виїзд за кордон.



Також ця міра запобіжного заходу допоможе уникнути можливого впливу на свідків.

Раніше генпрокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Перед засіданням суду нардеп поскаржився на те, що він не зможе відвідувати парламент, однак розповідати, що сталося в Дніпрі, відмовився. Також Тищенко заявив про те, що погоджується з будь-яким рішенням Печерського суду.

Крім того, нардеп у суді заявив про те, що всі дії він погоджував з керівництвом.

Під час засідання суду також з'ясувалося, що фото відкритого сейфу із готівкою з квартири нардепа виявилося фейком.