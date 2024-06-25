Суд избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко

Суд избрал меру пресечения нардепу Тищенко
Во вторник, 25 июня, Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Суд избрал меру пресечения Тищенко
Нардеп Тищенко будет находиться под домашним арестом в течение 60 дней.
Именно о такой мере пресечения ходатайствовало обвинение.
В суде прокуроры отмечали, что народный депутат может воспользоваться своим мандатом и получить разрешение на выезд за границу.
Также эта мера пресечения поможет избежать возможного влияния на свидетелей.
Ранее генпрокурор Украины объявил подозрение Тищенко за инцидент в Днепре, когда бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!