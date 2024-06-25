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Суд избрал меру пресечения нардепу Тищенко

25 июня 2024 20:55
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Суд избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко
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ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 25 июня, Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Суд избрал меру пресечения Тищенко

Нардеп Тищенко будет находиться под домашним арестом в течение 60 дней.

Именно о такой мере пресечения ходатайствовало обвинение.

В суде прокуроры отмечали, что народный депутат может воспользоваться своим мандатом и получить разрешение на выезд за границу.

Также эта мера пресечения поможет избежать возможного влияния на свидетелей.

Ранее генпрокурор Украины объявил подозрение Тищенко за инцидент в Днепре, когда бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию.

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