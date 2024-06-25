Микола Тищенко у суді 25 червня — нардеп просить не влаштовувати шоу

Народний депутат Микола Тищенко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 25 червня, перед засіданням суду народний депутат Микола Тищенко заявив про те, що всі дії він погоджував з керівництвом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Тищенко закликав "не влаштовувати шоу" під час війни

Коментуючи події у Дніпрі, нардеп заявив, про його пересування і дії знало керівництво.

"Усі дії, які я робив — завжди погоджував з керівництвом. Навіть відповідно до будь-яких своїх пересувань, за законом України, я маю сповіщати голову фракції, голову Парламенту, голову Комітету. Все я роблю за законом", — сказав Тищенко.

Він наголосив на тому, що не поїхав з України і перебуває у Києві.

"Я живу в Києві, нікуди не поїхав з України. Поважаю закони України. Поважаю рішення суду", — додав нардеп.

Він також підкреслив, що не розголошує дані слідства, а його "відомість" не грає йому на руку.

"Якщо суспільству потрібно з чогось робити шоу, давайте робити шоу після перемоги", — підсумував Тищенко.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Перед засіданням суду нардеп поскаржився на те, що він не зможе відвідувати парламент, однак розповідати, що сталося в Дніпрі, відмовився. Також Тищенко заявив про те, що погоджується з будь-яким рішенням Печерського суду.