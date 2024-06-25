Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Тищенко в суде заявил, что все действия согласовывал с руководством arrow

Тищенко в суде заявил, что все действия согласовывал с руководством

25 июня 2024 16:38
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Николай Тищенко в суде 25 июня — нардеп просит не устраивать шоу
Народный депутат Николай Тищенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 25 июня, перед заседанием суда народный депутат Николай Тищенко заявил о том, что все действия он согласовывал с руководством.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Тищенко на суде призвал "не устраивать шоу" во время войны

Комментируя события в Днепре, нардеп заявил, что о его передвижении и действиях знало руководство.

"Все действия, которые я предпринимал, всегда согласовывал с руководством. Даже в соответствии с любыми своими передвижениями, по закону Украины, я должен извещать председателя фракции, председателя парламента, председателя комитета. Все я делаю по закону", — сказал Тищенко.

Он отметил, что не уехал из Украины и находится в Киеве.

"Я живу в Киеве, никуда не уехал из Украины. Уважаю законы Украины. Уважаю решение суда", — добавил нардеп.

Он также подчеркнул, что не разглашает данные следствия, а его "известность" не играет ему на руку.

"Если обществу нужно из чего-то делать шоу, давайте делать шоу после победы", — подытожил Тищенко.

Напомним, Генеральный прокурор Украины объявил о подозрении народному депутату Николаю Тищенко за инцидент в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего удерживали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ГБР нашли много налички. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

25 июня Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас ему избирают меру пресечения.

Перед заседанием суда нардеп пожаловался на то, что он не сможет посещать парламент, однако рассказывать о случившемся в Днепре отказался. Также Тищенко заявил о том, что согласен с любым решением Печерского суда.

 

Николай Тищенко
Киев
суд
скандал
правосудие
нардепы
расследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление