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Тищенко відреагував на рішення суду про домашній арешт

25 червня 2024 21:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Суд над Тищенком — реакція нардепа на рішення суду
Народний депутат Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Суд обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід. Нардеп вже відреагував на вирок.

Про це повідомили Новини.LIVE у вівторок, 25 червня. 

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Суд над Тищенком

Суд призначив Тищенку два місяці цілодобового домашнього арешту. Раніше обвинувачення висунуло клопотання щодо утримання нардепа під вартою цілодобово. Вони стверджували, що Тищенко може намагатися уникнути досудового розслідування або отримати дозвіл на виїзд за кордон як народний депутат. Також було зазначено, що такий захід необхідний для запобігання впливу на свідків з боку підозрюваного.

"Суд прийняв рішення. Що ж тут.. влаштовує чи не влаштовує", — відповів Тищенко на питання журналістки щодо своєї готовності провести два місяці вдома.

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот
Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

Микола Тищенко
суд
нардепи
прокуратура
народні депутати
арешт

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