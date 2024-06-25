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Тищенко отреагировал на решение суда о домашнем аресте

25 июня 2024 21:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Суд над Тищенком — реакция нардепа на решение суда
Народный депутат Николай Тищенко. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Суд избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения. Нардеп уже отреагировал на приговор.

Об этом сообщили Новини.LIVE во вторник, 25 июня.

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Суд над Тищенком

Суд назначил Тищенко два месяца круглосуточного домашнего ареста. Ранее обвинение выдвинуло ходатайство по содержанию нардепа под стражей круглосуточно. Они утверждали, что Тищенко может пытаться избежать досудебного расследования или получить разрешение на выезд за границу как народный депутат. Также было отмечено, что такая мера необходима для предотвращения влияния на свидетелей со стороны подозреваемого.

"Суд принял решение. Что же здесь... устраивает или не устраивает", — ответил Тищенко на вопрос журналистки относительно своей готовности провести два месяца дома.

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот
Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Напомним, Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего удерживали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ГБР нашли много наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

Николай Тищенко
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