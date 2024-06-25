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Тищенко на суде просил следователей сделать для него одну важную вещь

25 июня 2024 22:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Суд на Тищенко — нардеп просит следователей вернуть ему деньги
Народный депутат Украины Николай Тищенко в суде. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 25 июня, во время заседания Киевского Печерского районного суда, народный депутат Николай Тищенко попросил следователей вернуть ему деньги. Их нашли во время обыска.

Об этом сообщают Новини.LIVE

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Тищенко просит следователей вернуть деньги

Нардеп отметил, что деньги, которые были найдены во время обыска, нужны ему для жизни.

"Оставьте мне мои деньги. Мне не за что жить, это не смешно, я их зарабатывал 30 лет", — сказал Тищенко.

Он добавил, что ни у кого ничего не брал, а заработал все честно.

Напомним, 25 июня Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Нардеп впоследствии отреагировал на приговор, отметив, что это решение суда и здесь нечего обсуждать.

Ранее генеральный прокурор Украины объявил о подозрении народному депутату Николаю Тищенко за происходившее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего удерживали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Перед заседанием суда нардеп пожаловался на то, что он не сможет посещать парламент, однако рассказывать о случившемся в Днепре отказался. Также Тищенко заявил о том, что согласен с любым решением Печерского суда.

Кроме того, нардеп в суде заявил о том, что все действия он согласовывал с руководством.

Во время заседания суда также выяснилось, что фото открытого сейфа с наличными из квартиры нардепа оказалось фейком.

Николай Тищенко
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