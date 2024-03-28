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Таджики в Росії бояться, що їх масово відправлятимуть на війну, — NYT

28 березня 2024 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Таджики в Росії бояться, що їх масово відправлятимуть на війну, — NYT
Таджики в Росії. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мігранти з Таджикистану в Росії налякані, що після теракту в торговому центрі "Крокус", їх масово почнуть відправляти на війну в Україну або ж депортують. Їх побоювання підігрівають антимігрантська риторика в соцмережах та заяви Кремля. 

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання зазначає, що після стрілянини у ТЦ "Крокус" антимігрантська риторика викликала побоювання, що трагедія може спричинити етнічну ворожнечу всередині Росії.

У мережі посилилася ксенофобія щодо мігрантів з Таджикистану через те, що четверо громадян країни затримані та підозрюються у нападі в Підмосков'ї. Водночас у Кремлі задовольняють запити прихильників війни, обіцяючи більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.

Через це таджики бояться, що їх або депортують, або відправлять на війну в Україні. Зазначається, що в Росії майже мільйон громадян з Таджикистану зареєстровані як трудові мігранти. 

Теракт у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, 22 березня у Москві, в торговельному центрі "Крокус", сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно повідомив, що Росія знала про підготовку теракту ще в лютому. За його словами, у Кремлі вже тричі змінювали версії подій, намагаючись привести до теракту "український слід".

Згодом відомо, що внаслідок теракту загинули 143 людини.

теракт
Таджикистан
війна в Україні
Росія
ТЦ Крокус

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