Таджики в Росії бояться, що їх масово відправлятимуть на війну, — NYT

Таджики в Росії. Фото: Reuters

Мігранти з Таджикистану в Росії налякані, що після теракту в торговому центрі "Крокус", їх масово почнуть відправляти на війну в Україну або ж депортують. Їх побоювання підігрівають антимігрантська риторика в соцмережах та заяви Кремля.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання зазначає, що після стрілянини у ТЦ "Крокус" антимігрантська риторика викликала побоювання, що трагедія може спричинити етнічну ворожнечу всередині Росії.

У мережі посилилася ксенофобія щодо мігрантів з Таджикистану через те, що четверо громадян країни затримані та підозрюються у нападі в Підмосков'ї. Водночас у Кремлі задовольняють запити прихильників війни, обіцяючи більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.

Через це таджики бояться, що їх або депортують, або відправлять на війну в Україні. Зазначається, що в Росії майже мільйон громадян з Таджикистану зареєстровані як трудові мігранти.

Теракт у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, 22 березня у Москві, в торговельному центрі "Крокус", сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно повідомив, що Росія знала про підготовку теракту ще в лютому. За його словами, у Кремлі вже тричі змінювали версії подій, намагаючись привести до теракту "український слід".

Згодом відомо, що внаслідок теракту загинули 143 людини.