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Таджики в России боятся, что их будут массово отправлять на войну, — NYT

28 марта 2024 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Таджики в России боятся, что их будут массово отправлять на войну, — NYT
Таджики в России. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мигранты из Таджикистана в России напуганы, что после теракта в торговом центре "Крокус" их массово начнут отправлять на войну в Украину или же депортируют. Их опасения подогревают антимигрантская риторика в соцсетях и заявления Кремля.

Об этом сообщает The New York Times.

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Издание отмечает, что после стрельбы в ТЦ "Крокус" антимигрантская риторика вызвала опасения, что трагедия может повлечь за собой этническую рознь внутри России.

В сети усилилась ксенофобия по поводу мигрантов из Таджикистана из-за того, что четверо граждан страны задержаны и подозреваются в нападении в Подмосковье. В то же время в Кремле удовлетворяют запросы сторонников войны, обещая более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку межэтнической напряженности в обществе.

Поэтому таджики боятся, что их либо депортируют, либо отправят на войну в Украине. Отмечается, что в России около миллиона граждан из Таджикистана зарегистрированы как трудовые мигранты.

Теракт в ТРЦ "Крокус"

Напомним, 22 марта в Москве, в торговом центре "Крокус", произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Глава ГУР Кирилл Буданов недавно сообщил, что Россия знала о подготовке теракта еще в феврале. По его словам, в Кремле уже трижды меняли версии событий, пытаясь привести к теракту "украинский след".

Известно, что в результате теракта погибли 143 человека.

теракт
Таджикистан
война в Украине
Россия
ТЦ Крокус

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