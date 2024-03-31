Таджики масово тікають з Росії після теракту в ТЦ Крокус — в ISW розповіли причину

Мігранти в Росії. Фото: росЗМІ

Російська влада посилила тиск на мігрантів після теракту в ТЦ Крокус, який стався 22 березня. Мігранти покидають Росію не лише через масові депортації, а й через власне бажання.

Про це йдеться у дайджесті ISW за 30 березня.

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У Санкт-Петербурзі сформували так званий правозахисний проєкт "Перше управління", представництво якого 29 березня заявило, що проведе широкомасштабну операцію з виявлення та депортації мігрантів, які могли порушити міграційне законодавство з Росії.

Відтак правоохоронці проводять масові рейди в гуртожитках і квартирах у Санкт-Петербурзі, а пункти тимчасового утримання міста вже переповнені мігрантами. Відтак там відзвітували про депортацію 64 іноземців, а російська влада заявила, що незаконних мігрантів було так багато, що вдалося заповнити два літаки. Усього в "зачистках" взяло участь понад 400 поліцейських Санкт-Петербурга та бійців Росгвардії.

Суди Санкт-Петербурга за минулий тиждень постановилт примусово депортувати 418 мігрантів і зобов’язав ще 48 мігрантів сплатити штраф і добровільно покинути Росію за порушення міграційного законодавства.

Кремль бачить терористів у мігрантах

ФСБ Росії затримало трьох мігрантів із Середньої Азії, яких звинувачує у підготовці теракту на невизначеному масовому зібранні в Ставропольському краї. Тим часом заступник міністра праці, міграції та зайнятості Таджикистану Шахноза Нодірі заявив, що Таджикистан спостерігає значний відтік таджицьких мігрантів з Росії після атаки ТЦ "Крокус" і що більшість з них телефонує у страху та паніці уряду Таджикистану із проханнями допомоги у виїзді з РФ.

Як це може вплинути на війну в Україні

В ISW зазначають, що попри масові депортації мігрантів з країни, Путін має свої плани на них.

"Російське ультранаціоналістичне співтовариство посилило свої заклики до антимігрантської політики, а російські чиновники нещодавно запропонували такі рішення, як обмеження в’їзду мігрантів до Росії, запровадження суворішого покарання за злочини, скоєні мігрантами, та скасування безвізового режиму Росії з Центральною Азією країн. Російська влада може спробувати затримати більшу кількість мігрантів, щоб змусити їх підписати контракти на військову службу, враховуючи, що Росія раніше покладалася на мігрантів і ув’язнених у своїй кампанії прихованої мобілізації", — йдеться у звіті.

Теракт у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, що 22 березня у Москві в ТЦ "Крокус" сталася стрілянина. Відомо, що внаслідок теракту загинули 143 людини. Федеральна служба безпеки Росії згодом звинуватила Україну в причетності до теракту.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Голова ГУР Кирило Буданов нещодавно повідомив, що Росія знала про підготовку теракту ще в лютому. За його словами, у Кремлі вже тричі змінювали версії подій, намагаючись привести до теракту "український слід".