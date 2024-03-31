Таджики массово бегут из России после теракта в ТЦ Крокус — в ISW рассказали причину

Мигранты в России. Фото: росСМИ

Российские власти усилили давление на мигрантов после теракта в ТЦ Крокус, который произошел 22 марта. Мигранты покидают Россию не только из-за массовых депортаций, но и из-за собственного желания.

Об этом говорится в дайджесте ISW за 30 марта.

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В Санкт-Петербурге сформировали так называемый правозащитный проект "Первое управление", представительство которого 29 марта заявило, что проведет широкомасштабную операцию по выявлению и депортации мигрантов, которые могли нарушить миграционное законодательство из России.

Следовательно, правоохранители проводят массовые рейды в общежитиях и квартирах в Санкт-Петербурге, а пункты временного содержания города уже переполнены мигрантами. Затем там отчитались о депортации 64 иностранцев, а российские власти заявили, что незаконных мигрантов было так много, что удалось заполнить два самолета. Всего в "зачистках" приняли участие более 400 полицейских Санкт-Петербурга и бойцов Росгвардии.

Суды Санкт-Петербурга за прошедшую неделю постановили принудительно депортировать 418 мигрантов и обязали еще 48 мигрантов заплатить штраф и добровольно покинуть Россию за нарушение миграционного законодательства.

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ФСБ России задержало трех мигрантов из Средней Азии, обвиняемых в подготовке теракта на неопределенном массовом собрании в Ставропольском крае. Между тем, заместитель министра труда, миграции и занятости Таджикистана Шахноза Нодири заявил, что Таджикистан наблюдает значительный отток таджикских мигрантов из России после атаки ТЦ "Крокус" и что большинство из них звонит в страхе и панике правительства Таджикистана с просьбами о помощи в выезде из РФ.

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В ISW отмечают, что, несмотря на массовые депортации мигрантов из страны, Путин имеет свои планы на них.

"Российское ультранационалистическое сообщество усилило свои призывы к антимигрантской политике, а российские чиновники недавно предложили такие решения, как ограничение въезда мигрантов в Россию, введение более сурового наказания за преступления, совершенные мигрантами, и отмена безвизового режима России с Центральной Азией стран. Российские власти могут попытаться задержать большее количество мигрантов, чтобы заставить их подписать контракты на военную службу, учитывая, что Россия ранее полагалась на мигрантов и заключенных в своей кампании скрытой мобилизации", — говорится в отчете.

Теракт в ТРЦ "Крокус"

Напомним, что 22 марта в Москве в ТЦ "Крокус" произошла стрельба. Известно, что в результате теракта погибли 143 человека. Федеральная служба безопасности России впоследствии обвинила Украину в причастности к теракту.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб , чтобы обвинить Украину.

Глава ГУР Кирилл Буданов недавно сообщил, что Россия знала о подготовке теракта еще в феврале. По его словам, в Кремле уже трижды меняли версии событий, пытаясь привести к теракту "украинский след".