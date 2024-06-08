Що представить Україна на Саміті миру — відповідь Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Україна під час проведення Саміту миру у Швейцарії просуватиме три пріоритетні пункти Формули миру. При цьому у Києві налаштовані на втілення всіх пунктів мирної пропозиції.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу" у суботу, 8 червня.

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За словами політика, всі пункти будуть впроваджуватися поступово.

"Зараз ми обрали перші три пункти Формули миру, які мають найширший консенсус. Починаємо з них, далі просуваємося до решти пунктів. Наголошую, що метою України залишається втілення всіх пунктів Формули миру", — сказав він.

Він додав, що принцип паралельного залучення Росії працює вже два роки як, з часів Чорноморської зернової угоди, коли Україна обговорює з низкою країн свої умови, а ті потім дискутують з Москвою.

"Тоді це були Туреччина та ООН, зараз це набагато масштабніша ініціатива, але і рівень викликів масштабніший", — зауважив міністр.

Саміт миру у Швейцарії — останні новини

Нагадаємо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Вже стало відомо, що делегатами від США замість президента Джо Байдена виступлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Водночас Саудівська Аравія не планує брати участь у Саміті через відсутність російських делегатів. Таку само позицію поділяє і Китай.

А от у самому Бюргенштоку максимально посилили охорону, і тепер під час конференції у місті чергуватимуть майже 4000 військовослужбовців армії Швейцарії.