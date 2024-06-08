Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Саміт миру — Кулеба назвав три головні пункти, які просуватиме Україна у червні arrow

Саміт миру — Кулеба назвав три головні пункти, які просуватиме Україна у червні

8 червня 2024 15:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Що представить Україна на Саміті миру — відповідь Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна під час проведення Саміту миру у Швейцарії просуватиме три пріоритетні пункти Формули миру. При цьому у Києві налаштовані на втілення всіх пунктів мирної пропозиції.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу" у суботу, 8 червня.

Читайте також:

Пропозиція України на Саміті миру

За словами політика, всі пункти будуть впроваджуватися поступово.

"Зараз ми обрали перші три пункти Формули миру, які мають найширший консенсус. Починаємо з них, далі просуваємося до решти пунктів. Наголошую, що метою України залишається втілення всіх пунктів Формули миру", — сказав він.

Він додав, що принцип паралельного залучення Росії працює вже два роки як, з часів Чорноморської зернової угоди, коли Україна обговорює з низкою країн свої умови, а ті потім дискутують з Москвою.

"Тоді це були Туреччина та ООН, зараз це набагато масштабніша ініціатива, але і рівень викликів масштабніший", — зауважив міністр.

Саміт миру у Швейцарії — останні новини

Нагадаємо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Вже стало відомо, що делегатами від США замість президента Джо Байдена виступлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Водночас Саудівська Аравія не планує брати участь у Саміті через відсутність російських делегатів. Таку само позицію поділяє і Китай

А от у самому Бюргенштоку максимально посилили охорону, і тепер під час конференції у місті чергуватимуть майже 4000 військовослужбовців армії Швейцарії. 

політики
Швейцарія
саміт
Росія
Україна
перемир'я
Дмитро Кулеба
переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна