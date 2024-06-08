Что представит Украина на Саммите мира — ответ Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Украина во время проведения Саммита мира в Швейцарии будет продвигать три приоритетных пункта Формулы мира. При всем этом в Киеве настроены на воплощение всех пунктов мирного предложения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу" в субботу, 8 июня.

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По словам политика, все пункты будут внедряться постепенно.

"Сейчас мы выбрали первые три пункта Формулы мира, которые имеют самый широкий консенсус. Начинаем с них, дальше продвигаемся к остальным пунктам. Отмечаю, что целью Украины остается воплощение всех пунктов Формулы мира", – сказал он.

Он добавил, что принцип параллельного привлечения России работает уже два года как, со времен Черноморского зернового соглашения, когда Украина обсуждает с рядом стран свои условия, а те потом дискутируют с Москвой.

"Тогда это были Турция и ООН, сейчас это гораздо более масштабная инициатива, но и уровень вызовов масштабнее", — отметил министр.

Саммит мира в Швейцарии — последние новости

Напомним, Саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Уже стало известно, что делегатами от США вместо президента Джо Байдена выступят вице-президент Камала Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

В то же время Саудовская Аравия не планирует участвовать в Саммите из-за отсутствия российских делегатов. Такую же позицию разделяет и Китай.

А вот в самом Бюргенштоке максимально усилили охрану, и теперь во время конференции в городе будут дежурить около 4000 военнослужащих армии Швейцарии.