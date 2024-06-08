Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Саммит мира — Кулеба назвал три главных пункта, которые будет продвигать Украина в июне arrow

Саммит мира — Кулеба назвал три главных пункта, которые будет продвигать Украина в июне

8 июня 2024 15:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Что представит Украина на Саммите мира — ответ Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина во время проведения Саммита мира в Швейцарии будет продвигать три приоритетных пункта Формулы мира. При всем этом в Киеве настроены на воплощение всех пунктов мирного предложения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу" в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Предложение Украины на Саммите мира

По словам политика, все пункты будут внедряться постепенно.

"Сейчас мы выбрали первые три пункта Формулы мира, которые имеют самый широкий консенсус. Начинаем с них, дальше продвигаемся к остальным пунктам. Отмечаю, что целью Украины остается воплощение всех пунктов Формулы мира", – сказал он.

Он добавил, что принцип параллельного привлечения России работает уже два года как, со времен Черноморского зернового соглашения, когда Украина обсуждает с рядом стран свои условия, а те потом дискутируют с Москвой.

"Тогда это были Турция и ООН, сейчас это гораздо более масштабная инициатива, но и уровень вызовов масштабнее", — отметил министр.

Саммит мира в Швейцарии — последние новости

Напомним, Саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Уже стало известно, что делегатами от США вместо президента Джо Байдена выступят вице-президент Камала Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

В то же время Саудовская Аравия не планирует участвовать в Саммите из-за отсутствия российских делегатов. Такую же позицию разделяет и Китай.

А вот в самом Бюргенштоке максимально усилили охрану, и теперь во время конференции в городе будут дежурить около 4000 военнослужащих армии Швейцарии.

политики
Швейцария
саммит
Россия
Украина
перемирие
Дмитрий Кулеба
переговоры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина