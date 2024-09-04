В США работают над привлечением к ответственности КНДР за помощь России

Лидер КНДР Ким Чен Ин пожимает руку президенту РФ Владимиру Путину. Фото: росСМИ

В Соединенных Штатах Америки думают над тем, какие меры предпринять против Северной Кореи, поддерживающей российскую агрессию против Украины. Речь идет о поставках оружия для нужд армии окупантов.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Укринформ .

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"Мы уже видели влияние поддержки Северной Кореи в этой войне на ситуацию в Украине, когда дело доходит до передачи (России. — ред.) оружия, которое оказывается на поле боя... Мы будем продолжать принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине, а также привлечь Северную Корею к ответственности за поддержку этой войны", – сказал Миллер.

Также на брифинге отметили, что Россия и Северная Корея усилили военное сотрудничество. КНДР передает России артиллерийские боеприпасы, ракеты и другие виды оружия, которые используются против Украины.

В свою очередь КНДР получает от России техническую помощь, направленную на разработку вооруженных программ.

Напомним, разведывательное управление Мигобороны США опубликовало отчет, где говорилось, что Северная Корея за более чем два года могла отправить России более 13 тысяч транспортных контейнеров. По предварительным подсчетам, в грузах могло быть более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.